Beschonken G-Klasse bestuurder rijdt schade op Schiphol

Deze beschonken G-Klasse bestuurder rijdt schade. Door alcohol. In een omgeving vol taxi’s.

Af en toe denk je bij een situatie: Waarom? Dan doelen we niet op Latifi die meedoet aan Formule 1-spelen of waarom Kevin-Prince Boateng bij Barcelona heeft gespeeld. Nee, ook in het ‘echte’ leven, buiten de sportvelden, maken we dit soort situaties zat mee.

Zoals deze Mercedes-Benz G-Klasse. Dat is een auto die veel geld kost. Vroeger dachten we altijd: veel geld, dus die gene heeft een goede baan, goed gestudeerd en dus heel erg slim. En dus maakt zo’n goede persoon goede keuzes. Maar ja, ook de beroepskakker neemt weleens een ochtendsherry te veel.

Beschonken G-Klasse bestuurder

Wat er in hemelsnaam gebeurd is? Dat gaan we je – gedeeltelijk – vertellen. De Marechaussee op Schiphol kwam iets opmerkelijks tegen. Namelijk een Mercedes-Benz G-Klasse met schade. De schade was nogal fors en overduidelijk heel erg recent.

Uiteraard nam de Marechaussee poolshoogte. Daarbij rook men onmiskenbaar de lucht van alcohol uit de poriën van de overduidelijk beschonken G-Klasse bestuurder. Mede daarom werd de bestuurder meegenomen naar de brigade om even een meting te doen. Wat bleek: de beste man had veel te weinig bloed in zijn alcohol.

Kleinigheidje te veel

Hij blies namelijk 1.045 Ugl. Dat is vier keer de toegestane hoeveelheid. Dan heb je dus niet nét een glaasje teveel op. Nu gaan we uiteraard het beste jongste van de klas uithangen, maar waarom? Als je een G-Klasse hebt, moet het niet lastig zijn om een taxi te regelen (financieel gezien). En het is nu ook niet zo dat Schiphol een taxiluwe omgeving is…

Aan de schade te zien aan de vangrail lijkt het de bocht te zijn naar de P+R als je vanaf de snelweg komt. Daar staan borden om aan te geven dat een scherpe bocht aanstaande is. De fluorescerende gele rand eromheen moet ervoor zorgen dat het nog beter opvalt. Niet helemaal gelukt dus. Enfin, het rijbewijs van de bestuurder in ingevorderd en er is een proces-verbaal opgemaakt.

Fotocredits: Marechaussee Schiphol.