Ferrari was niet snel, maar Red Bull wel langzaam

Helmut Marko stelt dat de snelle Ferrari’s snel zijn doordat Red Bull juist langzaam was. Ze hadden dus nog dikker kunnen winnen.

Het Formule 1-seizoen van 2022 is lekker op weg. We komen nu aan bij alweer de tiende race van het seizoen volgende wek. Dan rijden de Formule 1-helden over het circuit van Silverstone.

De grootste spanning dit seizoen zit ‘m tussen Ferrari en Red Bull. De twee lijken heel erg aan elkaar gewaagd te zijn. Natuurlijk heeft Verstappen behoorlijk wat races gewonnen, maar dat kwam ook door uitvalbeurten bij Ferrari. Met name die op Baku was wel heel erg pijnlijk (voor Ferrari dan). Afgelopen week, tijdens de GP van Canada 2022, was duidelijk dat Ferrari wel veel snelheid gewonnen had.

Ferrari was niet snel

Niet alleen in de vrije trainingen, maar vooral in de race was dat het geval. Dat moet een heerlijk gevoel zijn voor de Ferrari-fan. Echter, Red Bull-adviseur weet aan de Nederlandse tak van motorsport.com te melden dat Ferrari niet snel was, maar dat Red Bull nogal snelheid ontbeerde.

Wat dan precies de reden van de traagheid van de Red Bull is, laat Marko dan helaas in het midden. De Oostenrijker laat alleen kwijt dat lag aan ‘iets in hun technische afdeling’. Red Bull had dus een tandje harder kunnen gaan op het circuit van Gilles-Villeneuve.

Topsnelheid

We hopen dat hij gelijk heeft, want op Canada had Red Bul gezien de kwaliteiten van de auto moeten winnen. Dat stelt Helmut Marko ook. Volgens hem achtte Red Bull zich favoriet op Canada en Baku, met veel lange rechte stukken waar Red Bull optimaal gebruik kon maken van de topsnelheid.

Maar de vier circuits daarvoor – waar Red Bull ook won – zou Ferrari moeten winnen, aldus Marko. De GP van Groot-Brittannië gaat sowieso een heel spannende worden. Dat circuit heeft voor geen van de teams geheimen. Vanwege de snelle bochten en rechte stukken zijn we benieuwd hoe het gaat uitpakken. Er doet een gerucht de ronde dat Lewis Hamilton Verstappen wil terugpakken en wellicht met onderstaande Mercedes gaat deelnemen:

