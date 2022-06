Officieel: Pierre Gasly heeft een zitje voor 2023

Pierre Gasly en AlphaTauri lijkt een goed huwelijk. Goed nieuws voor de Fransman.

We kunnen zeker nog een seizoen genieten van de vermakelijke rijkunsten van Pierre Gasly. Niet elke race laat de Fransman mooie dingen zien, maar af en toe maakt de AlphaTauri-rijder duidelijk dat hij geen knuppel is en wel degelijk een goed potje kan sturen.

Zijn degradatie van Red Bull Racing naar AlphaTauri heeft niet onaardig uitgepakt. Sinds de grote druk van zijn schouders is verdwenen lijkt Gasly beter te rijden. En als je moest kiezen tussen geen zitje of een zitje bij een team als AlphaTauri, dan toch dat laatste nietwaar?

Kortgeleden liet teambaas Franz Tost al doorschemeren dat Gasly mag blijven bij het Italiaanse raceteam. Deze uitspraak heeft vandaag een formele bevestiging gekregen. Pierre Gasly heeft voor een jaar heeft bijgetekend bij AlphaTauri. Daarmee komt ook een einde aan eventuele speculatie dat de Fransman zou verdwijnen uit de Formule 1 na dit seizoen.

We zijn erg blij te kunnen bevestigen dat Pierre bij ons blijft in 2023. Hij behoort absoluut tot de groep van de beste en meest competitieve coureurs in de F1 en heeft zijn capaciteiten bewezen gedurende alle tijd die hij bij ons heeft doorgebracht. Franz Tost

AlphaTauri is tevreden over de resultaten van Pierre Gasly dit jaar tot nu toe. Het team hoopt dat de Fransman ook volgend jaar succesvol weet te zijn met een competitieve auto in het middenveld.