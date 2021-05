Bespaar geld op het onderhoud van je BMW

Eindelijk een gave nieuwe BMW gekocht of een occasion op de kop getikt? Gefeliciteerd. Maar vergeet niet om gebruik te maken van de goede deal die BMW heeft voor onderhoud met BMW Service Inclusive.

Een nieuwe BMW of een occasion kopen is natuurlijk een mooie eerste stap. Maar regeren is vooruitzien, dus waarom niet gelijk het onderhoud goed regelen?

Met goed onderhoud blijft je trouwe vierwieler jou ook echt trouw en heb je er ook langer plezier van. Het voorkomt vervelende verrassingen. Daarnaast betaalt goede en juiste zorg voor je BMW zich later weer terug bij een eventuele verkoop. Want ook jij kijkt naar dat ingevulde onderhoudsboekje als je op zoek gaat naar een andere auto.

BMW Service Inclusive

Voor goed onderhoud van jouw BMW ga je naar de specialisten van de officiële dealer. De Duitse autofabrikant heeft iets slims verzonnen om jou van de beste service te voorzien én om je geld te besparen de eerstkomende jaren. We hebben het over BMW Service Inclusive. Met dit programma van het merk betaal je een vast bedrag voor het onderhoud aan de hand van een meerjarencontract. De looptijd en het aantal kilometers bepaal je zelf!

BMW Service Inclusive omvat o.a. het onderhoud van filters, bougies, vloeistoffen en het vervangen van de olie van de auto. Het werkplaatstarief voor deze werkzaamheden is inbegrepen bij het contract. Slijtage aan onderdelen zoals bijvoorbeeld koppeling of remblokken en remschijven zijn niet inbegrepen bij het contract voor BMW occasions. Dit is wel het geval wanneer je BMW Service Inclusive Plus afsluit (alleen voor NIEUWE BMW modellen).

De introductie van het BMW Service Inclusive programma komt met een tijdelijk actietarief. Vanaf € 1.149 kun je 5 jaar of 100.000 kilometer lang rekenen op onderhoud voor BMW’s met een benzinemotor. Dat komt neer op nog geen 230 euro per jaar! Een goede manier om op de lange termijn geld te besparen en tegelijkertijd je BMW te voorzien van het beste onderhoud.

En ja, dit geldt dus ook voor BMW Occasions! Je kunt zelf de prijs van het onderhoudscontract voor jouw BMW berekenen op de BMW Service Inclusive site.

Voordelen BMW Service Inclusive

Waarom zou je vooraf een onderhoudscontract afsluiten? Ten eerste weet je dan van tevoren wat je moet betalen. Het contract komt namelijk met een vooraf afgesproken totaalprijs. In vergelijking met losse onderhoudsbeurten bespaar je toch al gauw 30 procent met het afsluiten van BMW Service Inclusive. Bovendien zal het onderhoud plaatsvinden door de BMW dealer, met uitsluitend originele BMW onderdelen voor je nieuwe auto of occasion. En je bent gegarandeerd van een up-to-date onderhoudshistorie op het moment dat jouw BMW naar de volgende gelukkige eigenaar door mag.

Zelf berekenen wat BMW Service Inclusive voor jouw BMW kost en direct afsluiten doe je op de website van BMW.