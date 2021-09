BMW en Mercedes worden nog meer premium!

En BMW en Mercedes zijn al zo premium.

Over het begrip ‘premium’ wordt al genoeg geschreven. Het is een vrij simpele marketingterm hoe je een bepaald product tegen een hogere prijs kunt verkopen. Autofabrikanten zijn er waanzinnig goed in om zichzelf als premium te positioneren. Uiteraard zijn er ook voldoende stadia qua premium. Audi is premium in vergelijking met Volkswagen, maar Bentley is nog veel meer premium. De bekendste voorbeelden als het om premium gaat zijn wellicht BMW en Mercedes.

Deze twee Zuid-Duitse bedrijven hebben premium tot een ware kunst verheven. Maar ze gaan nóg meer premium worden. Nee, de 1 Serie en A-Klasse krijgen vooralsnog geen achterwielaandrijving (dat volgens @jaapiyo heel erg premium is). Nee, de producten van beide merken gaan aanzienlijk duurder worden.

Chiptekort

Het chiptekort heeft er al voor gezorgd dat auto’s duurder en duurder worden. De chips zijn nodig voor met name de infotainment-systemen, rijhulpsystemen en dergelijke. Er zijn minder chips en dus minder auto’s, dus de prijzen stijgen. Gemiddeld is dat al zo’n 10 tot 20 procent.

BMW en Mercedes hebben aan de Financial Times bevestigd dat ze tevreden zijn met de huidige situatie. Sterker nog, als het chiptekort geen rol meer speelt, zullen beide Duitse merken hun prijzen daarop niet meer gaan aanpassen (lees: verlagen). De lagere productie creëert schaarste waarbij beide fabrikanten wel gedijen.

Hogere winstmarge BMW en Mercedes

BMW gaat nog een stapje verder en ziet zelfs de wachttijd als premium. Volgens hen is het aankopen van een auto een zeer emotionele handeling. De wachttijd moet ervoor zorgen dat de ervaring van de klant zelfs beter is. Hoe langer je moet wachten, hoe blijer je je bent als je product er is.

De fabrikanten doen dit overigens allemaal niet voor niets. Bij BMW en Mercedes steeg de winstmarge aanzienlijk. Bij Mercedes ging deze van 8,4 procent naar 12,2 procent. Voor BMW ging het nog ietsje beter, want daar steeg de winstmarge van 8,6 naar 16 procent.

