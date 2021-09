BMW 1M prijzen gaan door het dak?

Met een BMW 1M lijk je gebakken te zitten, want de prijzen stijgen van de meest gewilde 1 Serie.

In elk geval aan de andere kant van deze planeet. In de Verenigde Staten is namelijk een Valencia Orange BMW 1M verkocht voor het luttele bedrag van 83.500 dollar. Let wel, het gaat hier niet om een exemplaar met een extreem lage kilometerstand. Sterker nog, de auto is niet eens compleet origineel meer. Is dit een teken dat de BMW 1M prijzen aan het stijgen zijn?

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Feit is wel dat je met het kopen van een nieuwe 1M in 2011 waarschijnlijk goede zaken hebt gedaan. Het is geen zeldzame Porsche of Ferrari, dus onder water komen te staan als je de volle mep hebt betaald tien jaar geleden is nog altijd aannemelijk. Maar in vergelijking met bijvoorbeeld een nieuwe M3 en M4 valt de afschrijving reuze mee.

De verkochte 1M werd aangeboden op Bring-A-Trailer. Deze oranje coupé had 14.000 mijl op de teller staan en was afkomstig van de eerste eigenaar. Daarmee is er op jaarbasis niet ontzettend veel gereden met de auto. Aan de andere kant is het ook geen verzamelaarsauto geweest met maar een paar mijl/kilometer op de klok zoals je soms ziet.

Zoals gezegd was de auto bovendien niet honderd procent origineel. De standaard charge pipe is vervangen door een exemplaar van Evolution Racewerks. Geen gek idee, want het originele exemplaar wil nog wel eens scheuren. Daarnaast is er een blow off valve van TiAL gemonteerd zodat de turbo qua geluid wat meer naar voren komt.

Je vraagt je af wat een maagdelijke en originele BMW 1M zou moeten opleveren als dit exemplaar al voor meer dan 80.000 dollar van eigenaar wisselt. Wellicht dat deze bijzondere 1 Serie ooit uitgroeit tot een icoon zoals bijvoorbeeld de E46 M3 CSL dat ook is. Een blik op Marktplaats leert dat er een handjevol exemplaren te koop staan in Nederland. Prijzen zoals deze 1M in de VS zien we nog niet, maar de occasions in Nederland hebben dan ook een veel hogere kilometerstand.