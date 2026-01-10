Hoera! 20 jaar Autoblog op YouTube!

Een mijlpaal waar we graag bij stil willen staan.
We mogen op de redactie 20 kaarsjes uitblazen. Want vandaag, 11 januari 2026, bestaat het YouTube-kanaal van Autoblog maar liefst 20 jaar. Ja, we waren er vroeg bij in de automotive space. Heel vroeg zelfs.
Je zou het YouTube-kanaal ook als een coming of age van Wouter kunnen zien. Een feestelijke compilatie van 20 jaar epische video’s check je hierboven. Proost!
Reacties
V8Vantage zegt
Van harte met deze mijlpaal!
Maar echt? 20 jaar alweer?! Jeetje wat gaat de tijd snel!
Vroegah heette het toch ABHD? Een van de weinige sites met autoreviews in HD! In NL sowieso de enige voor lange tijd als ik het me goed herinner.
DeWitteCondor zegt
ABHD inderdaad! Nostalgie.
Woop woop, gefeliciteerd AB!
HZW zegt
Zo lang al ??
AC zegt
Wauw lang al weer. Proficiat!