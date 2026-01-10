Hoera! 20 jaar Autoblog op YouTube!

Een mijlpaal waar we graag bij stil willen staan.

We mogen op de redactie 20 kaarsjes uitblazen. Want vandaag, 11 januari 2026, bestaat het YouTube-kanaal van Autoblog maar liefst 20 jaar. Ja, we waren er vroeg bij in de automotive space. Heel vroeg zelfs.

Je zou het YouTube-kanaal ook als een coming of age van Wouter kunnen zien. Een feestelijke compilatie van 20 jaar epische video’s check je hierboven. Proost!