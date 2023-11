Beste auto ter wereld nu nog wat beter

Je moet wat om de beste auto nog iets beter te maken.

Je kan van de Mercedes-Benz S-Klasse veel zeggen, behalve dat ‘ie écht nadelen heeft op zijn hoge prijs. De S-Klasse is al jaren het vlaggenschip van het merk en het uithangbord van wat ze allemaal kunnen bouwen daar in Stuttgart.

Als het gaat om alle features: die zie je eerst op de S-Klasse en later pas op alle ‘gewone’ auto’s. Items als soft-close deuren en actieve cruise control zijn nu opties op een dikke 5 Serie, maar kon je respectievelijk op de W140 en W220 in de jaren ’90 al krijgen.

Beste auto dus nog iets meer beter

Maar het beste nog beter maken kan dus alleen maar als je er meer geld tegenaan gooit. Dat is echter geen probleem voor Mansory, de ultieme autoveredelaar die het duurste en beste ter wereld graag duurder en beter maakt. En objectief gezien, is ‘ie ook beter. Vanwege al het kwistig gebruik van carbon, zal de auto wellicht iets lichter worden (alhoewel geen spoiler lichter is dan een carbon spoiler).

In dit geval is het niet al te subtiel gebruik van carbon. In plaats van het gebruikelijke zwart voor de carrosserie, is er gekozen voor iets dat lijkt op grijs gelijkend op dat van een vuilniszak van een merk dat ruimt op Domo. De grille en voorbumper zijn ook afwijkend. Enerzijds om de de auto iets strakkere looks te geven, anderzijds omdat er op deze manier meer lucht in de motor terecht komt. En geloof ons, dat is geen overbodige luxe.

Motor en interieur

De motor is namelijk nog sterker geworden. Ze hebben bij Mansory wijselijk de elektromotor de elektromotor gelaten, maar zich wel bemoeit met de plofmotor. Het resultaat is een maximum vermogen van maar liefst 880 pk en een gargantuesk koppel van 1.490 Nm.

Mocht je je afvragen of ze het hele blok hebben verbouwd: nee. Sterker nog, het zal ons niet verbazen dat het het resultaat is van enkele digitale modificatie. Dat is het voordeel van de standaard beste auto ter wereld: die is al heel goed.

Van 0-100 km/u sprinten is in 2,8 seconden gedaan, terwijl de topsnelheid nu begrensd is op 320 km/u. Waarschijnlijk om de banden een beetje te ontzien.

Uiteraard is er ook nog het interieur. Dat hebben ze ook eventjes aangepakt bij Mansory. Nu kennen wij Mercedes als een fabrikant die best wel een aardig interieur kan bouwen. En bij de Manufaktur-afdeling kun je helemaal op smaak je interieur aankleden. Toch weet Mansory al jarenlang klanten te overtuigen dat zij het beter kunnen, want ook hier is er sprake van een compleet opnieuw bekleed interieur. Prijzen zijn niet bekend, maar reken op een hoop. De beste auto ter wereld die ietsje beter is geworden kan nooit goedkoop zijn.