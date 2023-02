Mercedes verpest G-klasse in naam van mode

Met mode en kunst kun je alle kanten op. Getuige deze Mercedes G-klasse van Moncler.

Dat je met de Mercedes G-klasse alle kanten op kan is geen geheim. De afgelopen jaren heeft de Duitse autofabrikant zelf al tal van voorbeelden laten zien wat er zoal mogelijk is met het iconische model. Maar soms gaan ze een stapje te ver. Neem nu deze Project Mondo G.

Project Mondo G

Het is de officiële benaming van een wel heel bijzonder uitgedoste Mercedes G-klasse. Je kijkt naar een combinatie van G-klasse, met designinvloeden van het modemerk Moncler. Het opgeblazen karakter van het ding is geen toeval. Dit moet invloeden van een Moncler puffer jacket voorstellen. Geslaagd, nietwaar?

De auto is te zien op de Moncler show gedurende de London Fashion Week. Beroemdheden als Alicia Keys, Jay-Z en Pharrell Williams waren aanwezig op het exclusieve feestje.

Je hoeft niet bang te zijn dat deze Project Mondo G zo te zien zal zijn in de showrooms van Mercedes-Benz. De puffer jacket op wielen is 4,6 meter lang, 2,8 meter hoog en 3,4 meter breed. Het gevaarte weegt 2,5 ton. Kortom, niet echt geschikt voor de historische binnenstad van Delft zullen we maar zeggen. Daarentegen lijkt dit wel een ideale wintersportkanon, kun je er ook meteen van de piste mee knallen!