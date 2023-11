Is Toyota nu de coolste autofabrikant?

Bij het zien van hun laatste nieuwtjes kunnen we bijna niet anders concluderen dat Toyota de coolste autofabrikanten van het moment is.

Een van de hoogtepunten in de cinematografische geschiedenis is de scene waarin Dale Brennan en Dale Doback er achter komen dat ze eigenlijk beste vrienden zijn. Een film waarbij ze eerst elkaars vijand zijn, eindigt in een hechte vriendschap. Maar het moment dat ze zeggen: “Did we just became best friends?” is een van de mooiste kantelpunten in een verhaallijn.

En als het gaat om auto’s, zitten we bijna aan hetzelfde te denken: maakt Toyota nu de coolste auto’s? Ja, we weten het dat ze ook een hele hoop vrij generieke, betrouwbare en keurige auto’s bouwen.

Maar als het om leuke auto’s gaat, doet Toyota een duit in het zakje: de leukste B segment hot hatch (GR Yaris), een hele toffe C segment hot hatch (GR Corolla), de enige fabrikant met een betaalbare coupe (GR 86) en ga zo maar door. Man, zelfs de nieuwe Prius is tegenwoordig een tof ding geworden. Waar gaat het nu toe in de wereld?

Land Cruiser met spiegels op de voorschermen

En waar merken als Jeep, Ineos, Land Rover en Mercedes-Benz elkaar proberen af te troeven als het gaat om de leukste offroader, gaat die prijs waarschijnlijk ook naar, eh, jawel: Toyota. Want dit is de nieuwe Toyota Land Cruiser, die precies lijkt op hun oude.

De auto maakt zijn comeback op de thuismarkt. De legendarische 4×4 was daar leverbaar tot 2004. Daarna kwam ‘ie terug in 2014 voor slechts een jaartje en nu is komt ‘ie weer terug! Toyota gaat er zo’n 400 per maand van verkopen in Japan. Gezien de vanafprijs van zo’;n 33.000 euro moet dat geen probleem zijn.

In dit geval is het een bijna klassiek aandoende JDM-special met spiegels op de voorzijde van de auto. Dat was ooit een vinding op de smalle straatjes in Japan en het overzichtelijke verkeer, om zo kleinere objecten te kunnen spotten in je dode hoek. In technisch opzicht moet je het doen met een 2.8 turbodiesel met 204 pk en een zestraps automaat.

Modellista en een korte uitvoering!

Volgend nieuwtje is dat Modellista een lading spulletjes in de aanbieding heeft die bij dit model horen. Van lampjes tot gave stickersets en hele toffe wielen. Je geeft je auto hiermee de looks die in de jaren ’80 ook helemaal in waren.

Kan het nog cooler? Jazeker! Want naast deze twee bovenstaande noviteiten, hebben we er nog eentje voor je. Het is namelijk de korte Land Cruiser 70, dus met de kleine wielbasis.

Dat zorgt voor een krapper interieur, maar ook voor betere terraincapaciteiten. De korte Land Cruiser 70 is er alleen voor de Verenigde Arabische Emiraten. De motor is in dit geval een 4.0 V6 benzinemotor met zo’n 228 pk. Prijs op de thuismarkt? Zo’n 42.000 euro.