Nieuwe Mercedes E-Klasse Estate is auto zonder poespas

Een moderne station zonder druk design, de nieuwe Mercedes E-klasse Estate.

Soms lijkt het net of autodesigners van tevoren een pilletje nemen alvorens er een nieuw ontwerp op tafel komt. Enorm druk en veel franjes. Wat dat betreft voelt de nieuwste generatie E-klasse als een baken van rust in autoland. Dat hoef je natuurlijk niet met me eens te zijn, het is puur hoe ik het beleef. De nieuwe Mercedes E-klasse Estate is daar niet anders in.

Ruimte

De Mercedes-Benz 214-serie Estate is een stukje dynamischer geworden in vergelijking met het vorige model. Zo is de achteruit schuin en is de daklijn wat scherper getekend. De station is 28 mm breder geworden in vergelijking met het oude model. De wielbasis is tevens met 22 mm toegenomen tot 2.961 mm. Dit resulteert in meer ruimte voor de achterpassagiers. Een winst van 25 mm meer ruimte voor de ellebogen, 9 mm meer ruimte voor je knieën en 15 mm meer ruimte voor je benen. Het zijn allemaal kleine upgrades, maar toch.

De bagageruimte bedraagt 615 liter, tot 1.830 liter met een neergeklapte bank. In het geval van de plug-in hybride bedraagt de ruimte 460 tot 1.675 liter. De nieuwe Mercedes E-Klasse Estate komt standaard met een elektrisch bedienbare achterklep. De rollo en het scheidingsnet zijn tweedelig en hebben elk een eigen cassette.

Interieur

Voor de rest is het interieur hetzelfde als bij de reguliere E-klasse. Kijk vooral onze video even, waarin Wouter je alle highlights van de nieuwe E-klasse laat zien. Waaronder het interieur. Zo komt de Estate optioneel met een voorpassagiersdisplay. In combinatie met het centrale MBUX Superscreen en een display voor de bestuurder is het een oase aan displays, gedeeltelijk weggewerkt in het dashboard.

Standaard luchtvering

Iedere nieuwe E-Klasse Estate komt standaard met luchtvering op de achteras. Optioneel is het AIRMATIC-onderstel met luchtvering rondom en ADS+ traploos verstelbare demping. Dit gaat weer net een stapje verder. Met deze optie blijft de bodemvrijheid constant, ongeacht de belading van het voertuig. Het zorgt voor een nog nauwkeurigere en soepelere rijervaring. Je hebt altijd baas boven baas hè.

Motoren

Belangrijk voor de Nederlandse markt is het feit dat de nieuwe Mercedes E-klasse Estate direct leverbaar komt als plug-in hybride. Dit betreft de E 300 e, met een 230 pk systeemvermogen uit een tweeliter vierpitter. De PHEV sprint in 6,5 sec naar de 100 en heeft een topsnelheid van 227 km/u. De Duitsers spreken over een opgegeven elektrische actieradius 100 kilometer WLTP.

De voorlopige overige twee mild hyrbide motoren zijn de E 200 en E 220 d voor dieselliefhebbers. De E 200 beschikt over een 204 pk sterke viercilinder turbomotor en de diesel moet het doen met een 197 pk vierpitter. Voorlopig nog geen smeuïge zescilinder motoren voor de E-klasse. Hopelijk wel in een later stadium, want dat past toch wel bij een auto zoals deze. Mercedes zegt dat meer mild hybrids volgen in een later stadium, dus we houden hoop.

De verkoop start in het najaar van 2023. Informatie met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid worden in een later stadium bekendgemaakt.