Beste remmen en vering komen nu vanuit één bedrijf

Een zeer bekende remmenfabrikant neemt een zeer bekende veringfabrikant over, waardoor je zou kunnen stellen dat ’s werelds beste remmen en vering nu uit één bedrijf komen.

Het is soms relatief gezien een godswonder dat auto’s nog op een manier uniek kunnen zijn in de huidige wereld. Autofabrieken zijn namelijk eigenlijk gewoon assemblageplekken voor een breed scala aan uitbestede onderdelen. Velgen, stoelen, banden, ophanging, motor-verbeteringen: er is vrijwel altijd een extern bedrijf dat hier zijn hele brood mee verdient, en de OEM dus prima op gang kan helpen met hun topproducten.

Brembo

Zoek je dus betere remmen? Dan kan het bijna niet anders dan dat je Brembo op het spoor komt. Deze Italiaanse firma levert veel aan OEM’s, tot het punt dat de optionele Brembo-remmen vaak synoniem staan voor de veel betere remmen. Waarom zelf remmen ontwikkelen als dit bedrijf het toch veel beter kan?

Brembo neemt veringgigant over

Welnu, de Brembo van de veringwereld verscheen kennelijk op de radar van het remmenmerk. De Italianen achter Brembo brengen namelijk naar buiten dat ze Öhlins hebben overgenomen. Dat Zweedse merk kan je weer kennen van zeer geavanceerde ophangingsdelen, met name dempers. Ook tot een punt dat ze leveren aan OEM’s en vaak het rijgedrag zeer positief beïnvloeden op auto’s die de Öhlins-dempers hebben.

Öhlins

Brembo heeft een aandeel van 100 procent gekocht in Öhlins, oftewel de hele toko overgenomen. Verwacht overigens geen Brembo-logootjes op de welbekende gouden dempers, Öhlins mag gewoon Öhlins blijven en de Zweden mogen lekker blijven doen waar ze goed in zijn. Brembo is er alleen als geldschieter en om een eigen ijzersterk portfolio te bouwen aan auto-onderdelen. Een bijzondere overname, maar eentje die waarschijnlijk vooral voor positieve ontwikkelingen gaat zorgen.