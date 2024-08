Duits bedrijf boycot Tesla om politieke voorkeur Elon Musk

Het bedrijf wil niet meer geassocieerd worden met Elon Musk.

Als bedrijf wil je natuurlijk op alle mogelijke manieren goede sier maken, ook met je wagenpark. Met een wagenpark van Tesla’s ben je natuurlijk heel goed bezig als bedrijf, want dat is hartstikke groen. Een Duits bedrijf kijkt hier echter anders tegenaan.

Rossmann, een groot Duits drogisterijketen, gaat demonstratief geen Tesla’s meer kopen. Dit maken ze speciaal bekend via een persbericht. De reden? Ze zijn het niet eens met de politieke voorkeur van Elon Musk.

Zoals je misschien weet is Elon Musk tegenwoordig een groot fan van Donald Trump. Dat is ook wederzijds, want Trump vindt Elon een “great guy”. Niet in de laatste plaats omdat hij 45 miljoen dollar per maand van hem krijgt.

Enfin, Trump ontkent niet alleen verkiezingsuitslagen, maar ook klimaatverandering. Daar wringt voor Rossmann de schoen. Zij willen als milieubewust bedrijf niet rondrijden met auto’s van een merk waarvan de CEO Donald Turmp steunt. Daardoor wordt zo’n schone auto natuurlijk toch besmet.

Volgens de Duitsers staan de opvattingen van Elon Musk lijnrecht tegenover de missie van Tesla. Musk heeft in het verleden zelf op Twitter geschreven dat Tesla helpt om het risico op catastrofale klimaatverandering te verminderen. Dat is een beetje lastig te rijmen met zijn huidige politiek voorkeur, daar heeft Rossmann wel een punt.

Om de bestaande Tesla’s uit de vloot te gooien vond Rossmann ook weer een beetje te ver gaan, dus daar blijven ze nog wel mee rondrijden. Dat zijn trouwens 34 auto’s. We verwachten dat Elon Musk zijn steun aan Trump onmiddellijk intrekt na het lezen van dit nieuws.

Via: Bloomberg