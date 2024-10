Meer details over de ‘25.000 euro-versie’ Renault 5

Spotgoedkope EV’s is een hot item momenteel en wellicht de hotste van ze allemaal, de Renault 5, heeft nu een extra voordelige prijs!

Afgelopen week ging het ineens hard met de spotgoedkope compacte EV’s. Er zijn namelijk vier, technisch gezien vijf messcherp geprijsde elektrische auto’s op de tocht, allemaal rondom de prijsgrens van 25.000 euro. De Citroën ë-C3 had al een prijs, Hyundai prijsde de Inster rond hetzelfde bedrag en dus kon ook Fiat niet achterblijven met de prijs van de Grande Panda. Dan is er nog één speler die de details van een vermeende goedkope variant uit de doeken moest doen en dat is geen onbelangrijke. Renault beloofde namelijk een goedkopere versie van de 5.

Nieuwe versies Renault 5

Wie nu een Vijf samenstelt, zal namelijk merken dat je vooralsnog enkel de duurste versie mag kiezen voor 32.990 euro. Dat is een gebruikelijk trucje: als je er snel bij wil zijn, moet je diep in de buidel tasten. Dan kun je de Renault 5 al hebben op 4 november. Met die prijs is de R5 meer een concurrent voor auto’s als de Peugeot e-208 en MINI Cooper Electric. Vrees echter niet: voordeligere modellen zijn op komst en vanaf november te bestellen, maar dan krijg je ‘m pas in april 2025. Qua prijs zien die er echter veelbelovend uit en komen ze in de buurt van de magische 25.000 euro-grens.

40 kWh

De middelste versie qua prijsvoering krijgt nu meer details. Het gaat om de versie met een 40 kWh grote accu die dus vanaf november dit jaar te bestellen is. Het is helaas nog niet dé 25.000 euro-versie, maar met de SEPP-subsidie zit je er maar 40 euro boven.

Renault 5 52 kWh Renault 5 40 kWh Accu 52 kWh 40 kWh Vermogen 110 kW (150 pk) 90 kW (120 pk) Rijbereik 410 km 312 km Prijs / incl. SEPP 32.990 euro / 30.040 euro 27.990 euro / 25.040 euro

Renault deelt uiteraard mee dat beide modellen kans maken op de SEPP-subsidie van 2.950 euro, wat de prijzen op de website ietsje rooskleuriger maken dan ze zonder die subsidie zijn. Maar ja, je hebt die subsidie, maak er dankbaar gebruik van.

En die laatste?

40 kWh is overigens de kleinste accuvariant van de Renault 5, maar er komt wel nog een laatste motorvariant. Die houdt Renault nog even voor zich tot en met de lente van 2025. Dat zou de echte prijspakker worden, met 70 kW (95 pk) maar wel een vergelijkbaar rijbereik van rond de 300 km. Renault belooft dat deze onder de 25.000 euro komt (we noteren al vast een vanafprijs van 24.990 euro, als we mogen gokken). Die versie zou in de buurt komen van de Panda, ë-C3 en Inster, die ook allemaal rond die 25.000 euro grens zitten. Voor de volledige vergelijking moet je de tabel onderaan het Panda-artikel even erbij pakken.