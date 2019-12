Bij een Tesla Cybertruck hoort ook een Cyber-huis

Geheel in stijl.

Het opvallende design van de Tesla Cybertruck heeft mensen geïnspireerd om dan ook maar met krankzinnige ontwerpen te komen. Neem nu deze autogarage, geheel in stijl met de nieuwe elektrische pickup van de Amerikaanse autofabrikant.

De ‘Cybunker‘ is een idee van Lars Büro New York. Dit huis en garage is bijna 170 vierkante meter groot (virtueel welteverstaan) en is volgens de artiest volledig zelfvoorzienend. Dit dankzij het dak dat volledig bestaat uit zonnepanelen. De ruimte is meer dan alleen een toffe garage. Er is ook een woon- of werkruimte aangebouwd. Handig als je ruzie hebt met je vriendin of vriend en even in de middle of nowhere tot rust wil komen.

Het ontwerp is meer dan even photoshoppen op een zaterdagmiddag. Lars Büro New York heeft daadwerkelijke plannen om het idee in productie te brengen. Wat een dergelijke ruimte moet gaan kosten is dan weer niet bekendgemaakt.

Volgens Büro is het gebouw zo ontworpen dat het tegen de zwaarste weersomstandigheden opgewassen is. Je kunt er twee auto’s in kwijt (of meerdere Fiat 500’s) en er is woonplek voor één of twee personen. Mocht iemand interesse hebben in dit stukje duurzaam wonen dan kunnen ze contact opnemen met de heer Büro.