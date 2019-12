Officieel: Porsche Macan GTS en dit kost ‘ie

Eén van de lekkerste varianten van de Macan is terug van weggeweest.

Met de facelift Macan moesten we er even geduld voor hebben, maar daar is ‘ie dan: de Macan GTS. Het recept van de GTS-uitvoeringen is inmiddels wel duidelijk. Zwarte accenten, een lekkerder onderstel en een fraaie upgrade in vermogen.

Waar de Macan S stopt bij 354 pk en 480 Nm koppel komt de nieuwe GTS met 380 pk en 520 Nm koppel. Een stijging van 20 pk als je deze GTS vergelijkt met de oude. De 2,9-liter V6 bi-turbo snelt met het optionele Sport Chrono pakket in 4,7 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid is niet elektronisch afgesteld tot het alom bekende 250 km/u, maar gaat door tot 261 km/u. Uiteraard is de zescilinder gekoppeld aan een PDK.

De Porsche Macan GTS heeft een sportiever afgesteld Active Suspension Management (PASM) en staat 15 mm dichter naar de grond. Kies je voor de adaptieve luchtvering dan kan de auto nog eens 10 mm door zijn hoeven zakken. Porsche levert de GTS standaard met 20-inch RS Spyder Design lichtmetalen velgen in satijnglans zwart. De stalen remschijven meten 360×36 mm vóór en 330×20 mm achter en komen met rode remklauwen. Carbon keramische schijven zijn een optie als je meer remkracht wenst. De GTS komt met een sportuitlaatsysteem. Nu hopen dat de soundtrack ondanks de aanwezigheid van het OPF-filter nog zo gretig is als voorheen.

Zwart is het sleutelwoord bij de Macan GTS. De SUV is standaard uitgerust met het SportDesign Pakket. Onder andere de grille, achterlichten, diffuser en uitlaatsierstukken zijn zwart uitgevoerd. Het interieur heeft speciale lederen GTS-bekleding met alcantara accenten in Karmijnrood of krijt.

Je kunt nu op de bestelknop rammen, want vanaf heden accepteert Porsche orders voor de nieuwe Macan GTS. De auto kost 121.200 euro. De eerste leveringen vinden plaats in maart 2020.