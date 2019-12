Dit is de meest verfijnde bedrijfsauto van Nederland

Voor als je écht nergens op wil inleveren.

Bedrijfswagens zijn wezenlijk anders ontworpen dan personenauto’s. Logisch, de eisen van de afnemers zijn compleet anders. Toch zien we geregeld een vervaging optreden. Bedrijfsauto’s worden steeds volwassener, comfortabeler en fijner. Vroeger, heel lang geleden, was rijden in een bedrijfsauto nog echt afzien, tegenwoordig valt het heel erg mee.

Toch kan het zijn dat je puur uit fiscale redenen een bedrijfsauto wil hebben, maar zo min mogelijk wil inleveren op uitstraling, prestaties en comfort. Nu moeten we aantekenen dat de pickups van tegenwoordig erg luxe zijn, met name de Dodge RAM’s zijn in Nederland erg populair. Over een bedrijfsauto wordt geen BPM gerekend, dus ze zijn verrassend betaalbaar.

Maar mocht ook een V8 en een ladderchassis iets te rudimentair zijn, dan is er een oplossing in deze tweedehands bedrijfsauto. In de vorm van een, eh, dieselende X5. Ja, deze X5 heet een dieselmotor, maar wel een heel bijzondere. Het is een X5 M50d, dus een drie liter zes in lijn met maar liefst drie turbo’s. Dankzij die drie föhns pompt de motor er 381 pk en 700 Nm uit. Meer dan voldoende om de 2.335 kg zware X5 voort te bewegen.

Nu zijn er meerdere X5’s te krijgen met deze motor, dus wat is er nu zo bijzonder aan deze zwarte? Welnu, het is er eentje op grijs kenteken. De achterbank is verwijderd en er zit een tussenschot in. Zie het als een soort BMW X5 CSL. De zijruiten lijken geblindeerd te zijn, maar zijn dus daadwerkelijk helemaal zwart. Natuurlijk, 49.995 euro maakt het geen goedkope bestelbus. Aan de andere kant, die pickups zijn ook vrij prijzig en de X5 staat qua verfijning wel een niveau of vier hoger. Interesse? Bekijk de advertentie hier.