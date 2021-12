Is deze Thundertruck cooler dan een Tesla Cybertruck?

Waarom er opeens een nummer van AC/DC in je hoofd klinkt? Wij hebben geen idee.

De Tesla Model S was een gamechanger op het gebied van elektrische sedans. Of de Cybertruck dat ook gaat zijn op het gebied van pick-ups is nog maar de vraag. Er zijn veel kapers op de kust en de Cybertruck laat nog even op zich wachten. Bij de marktintroductie zal de Cybertruck dus zeker niet de enige elektrische pick-up zijn.

De Cybertruck is potentieel wel een gamechanger op het gebied van design. De ontwerpers voerden hoekig minimalisme tot in het extreme door, met een compleet uniek design als resultaat. Of je het nu verschrikkelijk vindt of fantastisch, aan lef heeft Tesla geen gebrek.

Het viel te verwachten dat het voorbeeld van de Cybertruck navolging zou krijgen. We zagen pas bijvoorbeeld al de SPI Energy EF1-T, die ondanks de rondingen, duidelijk geïnspireerd was op de Cybertruck. Nu is er de Thunderstruck Thundertruck. In dit geval is het helemaal duidelijk waar de inspiratie vandaan kwam.

De Thundertruck wordt gepresenteerd als een ‘multi-purpose EV’. Een elektrische MPV dus. Of een MPEV, zo je wilt. Alleen ziet de Thundertruck er niet uit als een MPV, meer als een apocalypse-bestendige off-roader.

Het ‘multi-purpose’ gedeelte zit ‘m vooral in het feit dat de Thundertruck een soort Zwitsers zakmes is. Er kan dus van alles uitgeklapt worden: treeplanken, een trap, een opberglade, zonneschermen en een tent bijvoorbeeld.

Er worden ook alvast wat specificaties genoemd, hoewel dat vooralsnog vooral fictie is. De Thundertruck moet met twee elektromotoren 800 pk en 1.080 Nm aan koppel krijgen. Daarmee zou dit 5,3 meter lange bakbeest in zo’n 3,5 seconden de 100 km/u aantikken. Met een 180 kWh groot accupakket moet de actieradius uitkomen op 645 km.

Daar blijft het niet bij, want je kunt de Thundertruck ook uitrusten met twee paar extra wielen. Daarmee wordt de Thundertruck een 6×6 en krijg je er 120 kWh aan accucapaciteit bij. Met deze unit moet de range boven de 900 km uitkomen.

Aangezien er nog geen concrete productieplannen zijn is dit vooral science-fiction. Maar dat kan ook wel eens leuk zijn.