Bijna alle Limburgers flessen de Nederlandse staatskas

En terecht. Als ik een Limburger was zou ik de Nederlandse staatskas óók flessen.

Het is weer tijd om het eens lekker over de brandstofprijzen te hebben. Want die liggen nog steeds op een ongehoord hoog niveau. Als je een beetje je best doet, kun je nog wel ergens voor 2,30 euro een litertje E10 krijgen, maar duurder is heel makkelijk mogelijk.

Daarom gaan steeds meer mensen naar het buitenland om te tanken. Volledig terecht ook, want zowel in België als in Duitsland betaal je fors minder aan de pomp. Het zal je niet verbazen dat het vooral de bewoners zijn van de grensstreek die dit doen, toch. Maar sommige grensbewoners doen het vaker dan anderen.

Bijna alle Limburgers tanken over de grens

Er is namelijk uitgezocht wie er nou het vaakst de grens oversteekt om daar zijn auto vol te gooien en met stip staat de Limburger bovenaan. Ruim 73% van hen weigert de Nederlandse staatskas onnodig te vullen met accijnzen en geeft zijn geld liever aan Angela Merkel Olaf Scholz.

Hoe het komt dat het juist de Limburgers zijn die over de grens tanken, weten de onderzoekers niet. Feit is wel dat de inwoners van Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe beduidend vaker naar de plaatselijke pomp gaan in plaats van naar een Duitse.

Oh ja, wellicht ten overvloede. De onderzoekers meldden op de site van het Limburgse L1 dat het dus vooral de bewoners zijn van de grensstreek die in het buurland gaan tanken, maar dat dit veel minder vaak gebeurt bij inwoners van provincies die verder liggen verwijderd van zowel Duitsland of België.

Mede namens @willeme willen we de onderzoekers heel hartelijk bedanken voor deze schitterende open deur. We vroegen ons namelijk al af of het echt alleen Limburgers en hun grensminnende collegaprovincialen waren die de Nederlands staatskas niet onnodig wensten te spekken, en nu weten we het zeker! Daarom zie je daar dus bijna nooit auto’s met “I love Den Helder” op de achterruit… Duidelijk. ;-)

En als laatste een serieuze noot, hoe begrijpelijk het ook is voor de automobilisten om goedkoop te willen tanken, des te vervelender is het voor de pomphouders in de grensstreek. Die zitten er maar mooi mee en dat wens je geen enkele ondernemer toe.

Wij wensen hen vooral veel wijsheid (van de overheid) toe.