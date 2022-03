Duitsland zet snelwegcamera’s uit voor publiek

Het is niet langer mogelijk om mee te kijken met beelden van de snelwegcamera’s in Duitsland.

Langs de snelwegen in Europa staan tal van camera’s. In het ene land meer dan het ander. In Nederland, maar ook in Duitsland, bestaat de mogelijkheid om live mee te kijken. Handig als je een actuele verkeerssituatie wil zien voordat je zelf in de wagen stapt. In Duitsland zijn de snelwegcamera’s echter uitgezet voor het publiek door de autoriteiten.

Dit heeft allemaal te maken met de oorlog in Oekraïne. Duitsland is bang dat de Russen meekijken op de camera’s. Dat zeggen ze niet in deze termen, het komt er echter wel op neer. Het officiële statement van de Duitsers is dat de camera’s zijn uitgezet vanwege ontwikkelingen in Europa. Er is geen concrete dreiging dat de Russen hun activiteiten buiten Oekraïne gaan voortzetten, toch hebben onze oosterburen deze beslissing genomen.

In Nederland zijn de camera’s van Rijkswaterstaat nog wel live te bekijken. Er zijn geen indicaties dat de verkeerscamera’s in ons land op zwart gaan voor het publieke oog. Overigens zijn de snelwegcamera’s niet helemaal uitgezet in Duitsland. Enkel publiekelijk live meekijken is er niet meer bij. De autoriteiten hebben nog wel toegang tot de live camera’s. (via HAZ)