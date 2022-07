Seat Ateca 2016-heden Occasion Aankoopadvies

De Seat Ateca is het broertje van de Volkswagen T-Roc. Qua populariteit doet hij nauwelijks onder voor die VW. Interesse in een Seat Ateca? Check dan eerst dit occasion aankoopadvies.

Zonder SUV’s tel je niet meer mee. Als volumefabrikant mag een SUV helemaal niet ontbreken in de line-up. Toch nam het bij Seat enige tijd in beslag voordat het eerste SUV-model op de markt verscheen. We moeten terug naar september 2016. Je weet wel: die ene maand waarin het Amerikaanse mediabedrijf Liberty Media voor een bedrag van 8 miljard dollar de Formule 1 overnam van het Britse CVC Capital. Ja, dat is al zo lang geleden!

Drieling

In september 2016 arriveerde de Seat Ateca op de markt. De Ateca is vernoemd naar het dorp Ateca ten westen van Zaragoza, in de buurt van het hoofdkantoor van SEAT in Barcelona. De SUV maakt deel uit van een drieling, met de Volkswagen T-Roc en Skoda Karoq als de twee andere broers. Natuurlijk heeft de Ateca ook wat componenten die je op een Tiguan aantreft, maar een technische evenknie van de Ateca is het niet. De Seat Tarraco is namelijk het broertje van de Volkswagen Tiguan.

Succesnummer

De Ateca was de allereerste SUV van Seat. En gelukkig voor Seat was de Ateca ook direct een doorslaand succes, want van het prefaceliftmodel verkocht Seat in de periode 2016 tot 2020 al dik 300.000 exemplaren.

Facelift Seat Ateca – occasion aankoopadvies

Waarom noemen we expliciet 2020? Simpel: in dat jaar verscheen de faceliftversie. Die variant kreeg nieuwe bumpers, een andere grille, LED-koplampen, een sierlijk geschreven Ateca-aanduiding op de achterklep en een opgewaardeerd interieur met forse displays, waaronder de SEAT Virtual Cockpit, en een verbeterd stuurwiel. Vanaf de faceliftversie is Apple CarPlay ook draadloos. Sinds dat moment is de Seat Ateca ook verkrijgbaar met een nieuwe verwarmbare voorruit met speciale, onzichtbare folie. Deze folie ontdooit de voorruit in de winter in 2-3 minuten en weer op warme dagen juist de hitte.

Allemansvriend

De Seat Ateca is wat je noemt een allemansvriend, net als de Volkswagen T-Roc en Skoda Karoq. Hij combineert de welbekende bouwstenen van de Volkswagen Group – dus het MQB-platform – met riante interieurruimte en prima rijeigenschappen. Ook de motoren kennen we al van andere VW Group-producten. Daarover gesproken: laten we eens inzichtelijk maken welke motoren er voor de Seat Ateca geleverd zijn.

Motoren Seat Ateca

Benzine

1.0 TSI: 110 pk & 220 Nm

1.4 TSI: 150 pk & 250 Nm

1.5 TSI: 150 pk & 250 Nm

2.0 TSI: 190 pk & 320 Nm

2.0 TSI: 300 pk & 400 Nm

Diesel

1.6 TDI: 115 pk & 250 Nm

2.0 TDI: 115 pk & 300 Nm

2.0 TDI: 150 pk & 340 Nm

Even wat kleine kanttekeningen bij het motorenoverzicht. De variant met 300 pk betreft een bijzondere, want op dat model siert nog het label Cupra, tegenwoordig een geheel zelfstandig model binnen de Volkswagen Group. In die tijd zat Cupra nog in de overgangsfase. Er zijn dus snelle Ateca’s verkocht onder de noemer Seat Ateca Cupra 2.0 TSI 4-Drive.

Om die reden nemen we de 300 pk sterke versie toch nog even mee in dit motorenoverzicht. Ook handig om te weten: de viercilinder 1.5 TSI heeft cilinderuitschakeling om het verbruik en de emissies zo veel mogelijk te beperken. De meeste versies van de Seat Ateca hebben voorwielaandrijving. De 1.4 TSI werd overigens in 2018 opgevolgd door de betreffende 1.5 TSI. Alle motoren hebben een distributieriem. De Ateca mag tussen de 1.300 en 1.800 kilo geremd trekken.

Uitvoeringen Seat Ateca

In feite doen de Tiguan, Karoq en Ateca niet veel voor elkaar onder. De Ateca is misschien wel de meest sportieve van het trio. Het onderstel is net even wat stugger, zonder echt oncomfortabel te worden.

Let daarbij ook vooral op de diverse uitvoeringen die van de Ateca zijn geleverd. De FR is – met uitzondering van de Cupra – de meest sportief uitgevoerde Ateca, daar waar de Xperience juist het accent legt op offroad-eigenschappen. Je hebt afhankelijk van bouwjaar ook nog versies als de Reference (basis), Style, Business en Xcellence.

Terugroepacties

Let bij aanschaf van een Seat Ateca in ieder geval op de onderhoudshistorie en of de auto alle terugroepacties heeft doorlopen. Want jawel: een snel bezoek aan het terugroepregister van de RDW leert je dat de Ateca sinds 2018 voor diverse zaken is teruggeroepen.

Waar moet je aan denken? Stuk voor stuk kleine zaken gelukkig. De steunen voor de hoofdsteun zijn mogelijk niet op de juiste wijze aan het rugleuningframe van de achterbank gelast. De bestuurdersairbag blaast bij activatie mogelijk niet snel genoeg op.

De software van het motorregelapparaat werkt bij lage toerentallen en gelijktijdige nevenaandrijving van bijvoorbeeld dynamo en airco mogelijk niet goed. Als gevolg komt te weinig koppel beschikbaar. En tot slot: de lasverbinding tussen het rempedaal en de daarop aanwezige rempedaalplaat kan onvoldoende sterk zijn uitgevoerd.

Seat heeft die zaken bij de betreffende Ateca’s al opgelost. Althans: als de auto netjes naar de dealer is geweest om het betreffende euvel te verhelpen. Vraag dus goed na of de Ateca alle betreffende aanpassingen heeft gehad. Better safe, than sorry, toch?

Aandachtspunten

Dat brengt ons ook bij de aandachtspunten van de Seat Ateca in dit aankoopadvies. Waar moet je allemaal op letten? We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij.

Carrosserie & Interieur

Schimmelvorming op de verdamper komt vaker voor.

Onderstel

De Seat Ateca heeft een vrij stugge wielophanging waardoor oneffenheden in het wegdek net wat beter voelbaar zijn. De een kan het prettig vinden, de ander misschien niet.

Elektronica

Het advies van Seat is om de airco-installatie in de winter ingeschakeld te houden. Anders kan er wit poeder ontstaan uit de ventilatie-openingen. Laat die airco dus lekker op ‘auto’ staan.

Aandrijflijn

Roetfilters van TDI-motoren zijn een gevoelig onderdeel

Gevoelige onderdeel: de gasklepunit van de 1.0 TSI’s. De gasklepunit moet in de garage worden vervangen.

DSG-automaten schakelen bijzonder snel op. Dat kan resulteren in resonanties in de aandrijflijn.

Ook de brandstofpomp is een gevoelig onderdeel

De 1.0 TSI’s hebben een elektrisch bediende koelvloeistofpomp, speciaal voor de turbo/intercooler. Deze kan kapot gaan, de zekering kan eruit klappen of de aansluitstekker kan losschieten.

Kloppend of klapperend geluiden onder de motorkap bij een 1.0 TSI komen door een terugslagklep in de hogedrukpomp die open en sluit òf de nokkenasverstelling, die nog niet genoeg oliedruk heeft. Niets aan de hand.

Bij de 1.0 TSI is terugschakelen soms een must om het tempo er goed in te houden. Die missen onderin toch net wat koppel. De 1.4 of 1.5 TSI’s genieten de voorkeur.

Aanbod Seat Ateca op Marktplaats

Door de populariteit van het model ga je de Seat Ateca in grote aantallen terugvinden op marktplaats.nl. Op het moment van schrijven staan er ongeveer 200 exemplaren te koop. Prijzen lopen uiteen van 16.000 euro voor een auto uit 2017 met 1.0 TSI en 150.000 kilometer op de klok tot een Seat Ateca van 47 mille uit 2021 met nog geen 8.000 kilometer op de teller. Dit betreft dan wel een 2.0 TSI met 190 pk en vierwielaandrijving. Voor het totale aanbod van de Seat Ateca naar aanleiding van dit aankoopadvies kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.