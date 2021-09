Boetes in Duitsland fors omhoog, nog steeds spotgoedkoop

In vergelijking met Nederland zijn de boetes in Duitsland nog altijd schappelijk geprijsd.

Het heeft even geduurd, maar in Duitsland zijn de overheid en deelstaten overeengekomen dat de boetes omhoog moeten. Tot voor kort waren de boetes die je moet betalen voor snelheidsovertredingen in Duitsland eigenlijk een lachertje. Tenminste, als je ze met Nederland vergelijkt. Blijkbaar zijn ze het nu zelf ook eens dat de broek aangetrokken kan worden.

Nog altijd zijn de boetes niet extreem, maar je gaat ze wel harder voelen in je portemonnee. Dubbel zo hard. De boetes voor snelheidsovertredingen in Duitsland zijn namelijk in sommige gevallen verdubbeld. Een snelheidsovertreding tussen de 11 en 15 km/u was met het oude beleid nog 20 euro, dat gaat 40 euro worden. Op een overtreding van 16 tot en met 20 km/u staat straks een boete van 60 euro in plaats van 30 euro.

Pas vanaf 21 km/u en harder kun je serieuzere boetes verwachten. Zo komen snelheidsovertredingen vanaf dan met een punt op je rijbewijs. Rij je tussen de 26 km/u en 30 km/u te hard, dan kun je een boete incasseren van 150 euro, een punt aftrek en een maand rijontzetting. De duurste boete is 700 euro (voorheen 600 euro). Dat is als je de maximumsnelheid met 70 km/u of harder hebt overtreden. Ook krijg je twee punten op je rijbewijs en een rijontzetting in Duitsland van drie maanden. (via Mobile.de)

