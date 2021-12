Bijzondere Abarth sportwagen gaat WEL in productie

Maar gewoon normale auto’s bouwen, doen ze niet bij Stellantis. Maar deze bijzondere Abarth sportwagen komt er gewoon. Heerlijke jongens, die Italianen!

Het is een van de grootste concerns op deze wereld: Stellantis. We zijn vooral voor hoe lang dat nog zo is, want het merkportfolio is enorm. Het nadeel, veel merken hebben nauwelijks modellen in de aanbieding. Toevallig zijn dat de merken die voorheen onder de FCA-vlag vielen.

Een van de merken is Abarth. Aanvankelijk begon het merk met snelle versies op basis van de 500 en de Grande Punto. Op een gegeven moment was het alleen de 500. Vervolgens kwam er in 2016 een 124 Spider bij, die in 2020 al van het toneel verdween. Het enige model dat ze leveren is op basis van de Fiat 500, zoals ze al sinds 2008 doen.

Bijzondere Abarth sportwagen

Maar volgend jaar komt daar een model bij! Nu moeten we heel eerlijk zijn en meteen aantekenen dat het niet een officiële Abarth is. Het gaat namelijk om de Abarth 1000SP, zo meldt Auto Italia op Twitter. Deze wordt gebouwd door FCA Heritage, dus het is nog wel gelinkt aan Abarth. Het is officieel dat dit model in productie gaat. Dat ‘productie’ moet je overigens niet te grootschalig zien: er worden er vijf van vervaardigd.

De basis van de Abarth 1000SP is de Alfa Romeo 4C Spider. Mocht je die niet meer kennen, dat was een kleine sportwagen op basis van een koolstofvezel monocoque. In technisch opzicht is er weinig anders dan bij de donor-auto, dus een 1.750 liter viercilinder TBI-motor met 240 pk. Deze brengt de krachten via een TCT-automaat met dubbele koppeling over op de achterwielen.





Het origineel

Het grootste verschil is natuurlijk het koetswerk van de Abarth 1000SP. Het lijnenspel is geïnspireerd op de originele 1000 SP van precies 55 jaar geleden. Overigens zijn ze niet bij Abarth niet knettergek door alleen bijzondere sportwaegns te gaan bouwen. De kans is vrij groot dat er nog wat chassis’ en aandrijflijnen lagen die men kon gebruiken. Op het einde was de 4C Spider niet het verkoopsucces waar men op hoopte.

Daarnaast zijn ze bij Abarth bezig met een sportieve versie van de nieuwe Fiat 500e, de volledig elektrische 500. De gepeperde versie daarvan kunnen we verwachten in 2024.

Wanneer de bijzondere Abarth sportwagen geleverd gaat worden, is nog niet bekend. Binnenkort zal men bij Auto Italia Magazine meer details mogen verklappen.