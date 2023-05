Bizar: vrouw krijgt Mercedes niet van spoor met aankomende trein

Een oudere vrouw uit België kreeg haar Mercedes niet van het spoor.

Een bizarre gebeurtenis in België. Een spoorwegovergang is afgezet, maar een vrouw in een Mercedes GLC negeert de afzetting. Ze komt daardoor op het spoor te staan.

Een filmende wegwerker probeert de vrouw duidelijk te maken dat ze écht moet gaan rijden nu, want er komt een trein aan. In de paniek krijgt ze de auto niet in de versnelling. De trein botst op de GLC met de vrouw er nog in. Volgens Belgische media raakte de vrouw wonder boven wonder niet zwaargewond.