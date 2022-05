Zo krijgt de lompe Mercedes EQG toch een goede actieradius

Het is een serieuze uitdaging voor Mercedes om de EQG een acceptabele actieradius mee te geven. Ze zijn er druk mee.

Hoe gestroomlijnder de auto, hoe beter de actieradius. Of dat nu diesel, benzine of elektrisch is. Vandaar dat veel elektrische auto’s allerlei aerodynamische dingetjes hebben om de rijbereik te vergroten. Ook Mercedes doet dit met onder andere de EQE en EQS.

Met de nieuwe Mercedes EQG is er een grote uitdaging wat betreft de actieradius. Het lompe vierkante design is lastig efficiënt te maken. De Duitsers zullen er vast wat op verzinnen, maar in de basis is en blijft de elektrische G-klasse een container op wielen.

Een enorm accupakket helpt, maar vergeet niet dat de G al zwaarlijvig is van zichzelf. Mercedes moet dus ook wat anders verzinnen om er een acceptabel rijbereik uit te krijgen.

Mercedes is dan ook een samenwerking aangegaan met het bedrijf Sila uit de Amerikaanse staat Californië. Samen gaan ze een batterij ontwikkelen met een hogere energiedichtheid dan nu het geval is. De technologie beleeft zijn debuut op de Mercedes EQG. Een model die we nu nog enkel kennen als concept.

De energiedichtheid zou met 20 tot 40 procent vergroot kunnen worden. Exacte cijfers over de actieradius van de elektrische G-klasse zijn er nog niet. Voorlopig is de Mercedes nog een concept. Het duurt nog wel een aantal jaren voordat de volledig elektrische Mercedes EQG met een acceptabele actieradius werkelijkheid is.