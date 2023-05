Helaas, je nieuwe Volvo EX90 loopt vertraging op

De gloednieuwe Volvo EX90 is later te zien op een hockeyveld bij jou in de buurt dan we dachten.

Gisteren kon je Wouter al uitgebreid de spiksplinternieuwe Volvo EX90 zien introduceren. Volledig elektrisch, altijd een zevenzitter en hij moet de in de toekomst de Volvo XC90 doen vergeten.

Het nieuwe vlaggenschip van het Zweeds/Chinese merk staat op een nieuw platform en zit afgeladen vol met nieuwe technologie. En daar zit nu precies het probleem: de software. We zagen het ook al bij Volkswagen die aardig wat strubbelingen had met de software van de ID.3 en we wachten ook nog altijd met smart op de volledig elektrische Porsche Macan.

Naam hoog te houden

Volvo past ervoor om de EX90 op de markt te brengen en dan slecht in het nieuws te komen omdat de software het niet doet. En dus brengt het merk een statement uit waarin ze aankondigen dat de productie van de Volvo EX90 later van start gaat.

Werd de nieuwe elektrische mastodont eerst nog dit najaar verwacht, nu wordt het de eerste helft van 2024. Dan zitten ze dus met half juni 2024 ook nog goed. Die overstap naar volledig elektrisch is kennelijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Ook deze auto is weer een hele ingewikkelde auto geworden en waarschijnlijk is het uitstel dus wel verstandig. Het merk heeft immers een naam hoog te houden natuurlijk.

Polestar 3

Naast de zevenzitter van Volvo zijn er ook problemen met de Polestar 3. Concerngenoot Polestar (net als Volvo onderdeel van Geely) gaat die SUV bouwen op hetzelfde platform en ook die auto is om vergelijkbare redenen uitgesteld. De Polestar 3 zou nog eerder komen dan de EX90 en is nu uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2024.

Tot die tijd moeten we het dus nog even doen met de walk around video van @Wouter: