Blijf weg van de A12! Ik herhaal, blijf weg van de A12!

Nee niet vanwege blokkades bij Den Haag, maar vanwege Rijkswaterstaat tussen Veenendaal en Utrecht.

De Rijksweg A12 (zoals mijn gepensioneerde vader en voormalig Rijkswaterstaat ingenieur altijd zegt) gaat dicht. Niet een nachtje of een weekeinde, nee twee keer negen dagen!

Je kunt je er nog wel even op voorbereiden, maar we melden het uiteraard graag ruim op tijd voor onze trouwe Autobloglezers. Blijf weg van de A12!

A12 twee keer dicht door werkzaamheden

De Rijksweg A12 gaat dit jaar twee keer negen hele dagen en nachten dicht. De afsluiting is van Veenendaal richting Utrecht, van knooppunt Maanderbroek tot knooppunt Lunetten.

De eerste afsluiting is van vrijdag 9 mei 20.00 uur tot en met maandag 19 mei 05.00 uur. De tweede afsluiting is van vrijdag 22 augustus 20.00 uur tot en met maandag 1 september 05.00 uur. De weg van Utrecht naar Veenendaal moet ook op de schop, maar daar wordt nog druk aan gepland.

Onleesbare borden en asfalt

Het betreft hier groot onderhoud. Over een lengte van 30 kilometer wordt het asfalt vervangen door stiller asfalt. Daarnaast wordt er aan groenonderhoud gedaan, kapotte verlichting gerepareerd, de vangrail (geleiderail, ik weet het pa) wordt verbeterd en de bebording zou na de werkzaamheden ook weer leesbaar moeten zijn.

Het idee is dat als de weg nu grondig wordt aangepakt er weer een jaar of tien veilig overheen gereden kan worden. Er is gekozen voor twee keer volledig afsluiten omdat de weg anders tien weekeindes dicht zou moeten. Dat is een te grote belasting voor de regio en dus is gekozen voor volledige afsluiting. Ook veiliger voor de wegwerkers uiteraard.

Omrijden

De automobilist heeft er natuurlijk wel last van. Dat kan niet anders. Maar gelukkig kun je omrijden. Kost je wel meer dan een uur extra reistijd. Of zoals Rijkswaterstaat suggereert, werk thuis of reis met de trein of de fiets.

Omleidingskaart via Rijkswaterstaat

Voor wie gratis koffie, reisvoordeel en een e-bike wil tijdens de werkzaamheden aan de A12 is er een slim reizen challenge. Voor de rest, blijf weg van de A12! Ik herhaal, blijf weg van de A12.

Headerfoto via Rijkswaterstaat.nl