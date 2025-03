Blijf weg van de A73, ik herhaal...

Door een brandende vrachtwagen is de A73 al de hele ochtend dicht en dat blijft voorlopig nog even zo.

Als we roepen ‘Blijf weg van snelweg X’ betekent dat meestal dat er binnenkort werkzaamheden of klimaatacties aankomen, maar deze keer is het een urgente oproep. Je moet NU de A73 vermijden. Eigenlijk al de hele ochtend, dus we zijn een beetje spuit elf. Sorry.

Het ging vanochtend al vroeg mis. Om kwart over zes vloog een vrachtwagen in de hens. Die vervoerde papierrollen, dus dat wil wel fikken. Dit gebeurde op de A73 in de richting van Nijmegen, maar de brandweer had ook de andere kant van de snelweg nodig om te blussen. Er moest een kraan aan te pas komen om de brandende papierrollen uit de trailer te halen.

Dit alles zorgt voor de nodige verkeersproblemen. Het verkeer moest worden omgeleid via de A50, de A2 en de A67 en dat zorgde op de desbetreffende snelwegen weer voor extra files. Tot overmaat van ramp was er bij knooppunt De Hogt ook nog een ongeluk gebeurd.

Op dit moment is de A73 nog steeds dicht en is het ook nog steeds druk op de A50. Naar verwachting gaat de boel pas rond 14.00 vanmiddag weer open.

Foto en video: Rijkswaterstaat