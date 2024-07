Oranjefiles nu al begonnen, blijf weg van de A12

Het is verdorie 11 uur, maar nu al staan er dikke oranjefiles richting Dortmund.

Onderdeel zijn van historie. Of dat nu een overwinning of een nederlaag (vast niet) betreft. Dat en het feit dat Dortmund natuurlijk ontzettend goed aan te rijden is. Kaartjes of niet, Nederlanders zijn massaal in de auto gestapt richting Dortmund. Dat is te merken in het oosten van het land.

Oranjefiles A12, A67, A74

De wedstrijd is pas 21:00 vanavond, maar nu al staat er een file van 5 kilometer op de A12. Hoewel er niet elke dag, heel de dag door gecontroleerd werd gedurende het EK, is de politie van Duitsland vandaag weer een controle bij de grens gestart. Niet zo gek natuurlijk gezien de wedstrijd van vandaag.

Bij de grensovergang van de A12 staat de polizei klaar om auto’s en vrachtwagens die Duitsland in willen rijden te checken. Dit zorgt voor langzaam rijdend verkeer op de A12. Denk niet slim te zijn door eerder van de snelweg te gaan en via een lokale weg Duitsland in te rijden. Ook bij de kleine grensovergangen in de omgeving van Arnhem staat de politie te controleren.

Wie nu nog moet afreizen naar Dortmund moet de file doorstaan. Wie daar geen zin in had moest gister of eergisteren vertrekken. En ach, kan jou die file schelen. Vanavond is het een feestje bouwen in Dortmund.

De Duitse stad kan een leger aan oranjefans verwachten. De files op de A12 zullen gedurende de hele dag een feit zijn, hou er rekening mee dat het de komende uren alleen maar drukker gaat worden. Achteraan aansluiten dus. Op het moment van schrijven communiceert de ANWB een vertraging van 40 minuten op de A12 richting Oberhausen.

De A12 is niet de enige grensovergang waar het druk is en waar je politie kan verwachten. Ook op de A67 en de A74 bij Venlo zal het later vandaag achteruit aansluiten zijn.

Heb je echt geen trek om in de files te staan? Begrijpelijk. Ook in Nederland gaan we gewoon lekker een feestje bouwen. Van links naar rechts. Je weet zelf.

Fotocredit: @ecnerualcars via Autoblog Spots