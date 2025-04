911 Dakar van Batman te koop in Nederland

Iemand de donkerste Porsche 911 Dakar ooit kopen? Want deze staat in Nederland.

Met allerlei historische knipogen kun je de Porsche 911 Dakar krijgen. De auto zelf is immers een knipoog naar het verleden. Maar misschien zit je daar wel helemaal niet op te wachten. Je wil gewoon een Dakar, zoals die is. Een moderne 992 die toevallig hoog op z’n pootjes staat.

Dan heb je mazzel, want precies zo’n exemplaar staat te koop bij de Porsche-dealer in Heteren. Het is een samenstelling die je nauwelijks ziet. Alles wat zwart kon zijn is zwart uitgevoerd. Een soort black pack van Mercedes-AMG, maar dan op een Porsche. Het is misschien even wennen, maar is dit niet hoe Batman een Dakar zou samenstellen? Een voordeel is dat je er modder minder op ziet. Want een 911 Dakar moet goor zijn.

911 Dakar kopen in Heteren

Het enige beetje kleur is te vinden in het interieur. Daar is bijvoorbeeld gekozen voor het Race-Tex interieurpakket met stiksels in Shadegroen. Dat is een vrij donkere kleur groen bij Porsche, dus het valt nauwelijks op. Wat wel opvalt zijn de gele klokken en gordels. Gelukkig. Toch nog iets dat de grafstemming opvrolijkt.

Van de Porsche 911 Dakar worden 2.500 stuks gemaakt. Eigenlijk een behoorlijk hoog aantal voor een speciale editie, nietwaar? Bij Porsche draait het ook meer omzet dan om exclusiviteit zullen we maar zeggen. Dit is nummetje 462 van de 2500 om precies te zijn.

Niet zeldzaam zo’n Dakar. Dat maakt de auto niet minder prijzig. De oneerbiedig verhoogde 911 Carrera 4S heeft nog altijd een pittig prijskaartje. Deze 911 Dakar kopen betekent dat je 359.900 euro moet overmaken naar de dealer. Dat is een dikke premium ten opzichte van een gewone 911 Carrera 4S. Ja, het is echt een tof ding. Maar wat een hoop geld.

Het draait vooral om looks (en enige offroad capaciteiten) bij deze 911. Voor de autobahn kilometers hoef je het niet te doen. Het is namelijk een langzamere 992, als je de Dakar vergelijkt met de overige 992-varianten. 0-100 km/u is nog altijd zeer rap in 3,4 seconden. Maar de topsnelheid van 240 km/u maakt het de langzaamste 992. Check de auto op de Marktplaats.