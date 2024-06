Blijf weg van de A12! ik herhaal, blijf weg van de A12

Vanaf vandaag kun je horrorfiles verwachten op de A12 vanwege werkzaamheden, wegblijven dus!

Dit kan de de ergste file ooit op de A12 worden. Onheilspellende woorden en die zijn niet van ons, maar van een omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. Grote werkzaamheden zijn aan een stuk snelweg begonnen en het verkeer moet rekening houden met achterlijk lange files.

A12 werkzaamheden

Op de A12 van Den Haag richting Utrecht vinden in de maand juni grote werkzaamheden plaats. Sinds vanmorgen 05:00 tot en met vrijdag 7 juni 2024 kun je de grootste hinder verwachten. Van de vier rijstroken bij de van Nieuwerbrug tot De Meern zijn er twee afgesloten. Normaal gesproken heeft dit stukje snelweg in de spits ontzettend veel verkeer te verwerken. Dat moet het nu doen met slechts twee rijbanen.

Rijkswaterstaat gaat het oude, versleten asfalt vervangen voor stiller asfalt. Het groot onderhoud van Nieuwerbrug tot knooppunt Oudenrijn omvat verder onderhoud van viaducten, het vervangen van voegovergangen en werkzaamheden aan vangrails.

10 nachten gaat de A12 richting Utrecht helemaal dicht voor het verkeer. Daarnaast gaat de A12 en de A20 richting Utrecht vier weekenden op slot voor het verkeer tussen Moordrecht en knooppunt Oudenrijn. Op de website van Rijkswaterstaat is het project in detail te bekijken. De planning kan nog veranderen.

Het resultaat is straks onder andere mooi stil asfalt om over te rijden. De pijn is nu ellenlange files. Als je hier elke dag MOET rijden gaat het een hele lange week worden. Dat is een ding wat zeker is.

Thuiswerken

Afgelopen weekend werd al opgeroepen door Rijkswaterstaat om de A12 te vermijden, daar waar mogelijk. Thuiswerken bijvoorbeeld, want ook op de omleidingsroutes zal het drukker zijn. Zo erg is dat niet, naar je werk rijden kost toch geld.

De betere kantoorknuppel zal daar gehoor aan geven. Er is echter een groot deel van werkend Nederland dat niet die luxe heeft. Vanmorgen om 07:00 stond er al een file van 14 kilometer op de A12. Doe jezelf een lol en blijf weg van de A12! Ik herhaal, blijf weg van de A12!

Fotocredit: Rijkswaterstaat.nl