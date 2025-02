Filegevaar! Rijkswaterstaat waarschuwt hier voor “ongekende verkeershinder”

Blijf thuis, ik herhaal: blijf thuis!

Files hebben niet voor niets een vast plekje op de radio. Er staat vrijwel altijd wel ergens file in Nederland. Dit jaar lijkt dat alleen maar erger te worden. Rijkswaterstaat waarschuwt voor “ongekende verkeershinder” en “urenlange files” in een specifiek deel van het land, tijdens een bepaalde periode in 2025.

Voor dit jaar heeft RWS grote onderhoudsplannen in de agenda staan in de provincie Utrecht. Deze wegwerkzaamheden zorgen voor verkeershinder zoals we die nog niet eerder hebben gezien. Voor extra duiding licht hoofdingenieur-directeur (HID) van Midden-Nederland, Eric Diepstraten, de situatie toe.Hij roept weggebruikers op om files te voorkomen.

Wanneer staan er veel files in 2025?

”Als je het komende jaar zonder voorbereiding de auto pakt, loop je kans op forse vertraging. Vooral in de periode van mei tot oktober. Je reis van tevoren goed plannen kan veel fileleed voorkomen. In de regio Utrecht is het vaak al behoorlijk druk op de weg, dus deze werkzaamheden gaan veel hinder opleveren. Dat is geen leuke boodschap, maar de werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid op de wegen te kunnen garanderen”, zegt Diepstraten.

Er is ook goed nieuws. Diepstraten vervolgt: ”Het goede nieuws is dat ons wegennet op die locaties na de werkzaamheden weer jaren mee kan. Bovendien: gepland onderhoud is minder erg dan ongepland onderhoud, want dat leidt vaak tot onverwachte wegafsluitingen en daardoor nog langere files.” Zo kun je het ook bekijken inderdaad.

Wat wordt er van jou verwacht?

Wat kun je als automobilist doen? De verkeersdeskundige geeft een aantal tips. ”Door bewust te kiezen op welk tijdstip je reist, de spits te vermijden, thuis te werken of op een andere manier te reizen zoals met het OV of met de fiets, kunnen we files fors terugdringen. Ga daarover, als dat kan, in gesprek met je werkgever. En als je toch de weg op moet, volg dan de omleidingsborden en niet je navigatiesysteem”, aldus Diepstraten. Rijkswaterstaat stemt de werkzaamheden af met ProRail om weg- en spooronderhoud niet te laten samenvallen.

Wegwerkzaamheden in Utrecht in 2025

De werkzaamheden aan de weg hebben grotendeels te maken met de gedateerde bruggen, viaducten en sluizen. Die stammen uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Hieronder lees je aan welke wegen er waar wordt gewerkt:

A2 tussen knooppunt Oudenrijn en de Leidsche Rijntunnel: nieuw asfalt in beide richtingen

A12 tussen Veenendaal en Lunetten: 30 kilometer asfalt wordt in de zomer vernieuwd;

A12 Galecopperbrug in de richting van Arnhem: vervangen van de stalen kabels;

A27 tussen Houten en Hooipolder: wegwerkzaamheden.

Plan je volgende vergadering dus als Teams-bijeenkomst, haal genoeg koffie in huis en voor wie toch de weg op gaat: check even VanAnaarBeter voor je wegrijdt. Op de website Verkeersverwachtingen vind je alternatieve reismogelijkheden als je het prima vindt om de auto te laten staan. Let wel goed op als je met de trein gaat.

Foto: Ineos Grenadier gespot door @julian06