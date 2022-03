Blijven fysieke dealers eigenlijk wel bestaan?

Corona is nu weer weg, soort van. Je kan dus weer in contact komen met andere mensen. Maar, blijven fysieke dealers dan ook bestaan?

Oh, de geneugten van het glazen paleis van de merkdealer. Kek advertentiemateriaal, slappe gratis koffie en je omringen met gave nieuwe auto’s, terwijl een verkoper op de inhoud van je beurs aast om de stijgende stookkosten van zijn baas terug te verdienen. Wat is een betere manier om de zondagmiddag door te brengen? Hmm…Nou ja eigenlijk zijn er misschien wel wat manieren…

Want is het eigenlijk nog wel ‘van deze tijd’, die dealers en dat aankoopproces van een nieuwe auto? We kopen tegenwoordig namelijk bijna alles via het internet. Kleding, drogistspul, telefoons, TV’s, sushi, het is een kwestie van even een paar klikken en gaan. Wie heeft er nog tijd om potverdikke 500 meter naar de Etos te lopen, als je je shampoo ook gewoon online kan bestellen? Exact, niemand.

Maar, in meerdere opzichten, is de autodealer een archaïsch bastion van oude gewoontes die moeilijk sterven. Zo schreven we al eens eerder dat het terrein van de dealer eigenlijk nog de enige plek is in ons normale leven waarop prijsonderhandeling een normaal aspect is van het aankoopproces. Dat en de Seats & Sofas eigenlijk, op alle andere plaatsen ben je een enorme vrek als je probeert af te dingen.

De verwachting is daarom dat het glazen paleis wellicht gaat verdwijnen. Waarom zou je een gloednieuwe auto immers niet gewoon online kunnen kopen? Gewoon tegen een vaste, vooraf bepaalde prijs die geen ‘onderhandelingsbasis’ vormt, maar gewoon ‘de prijs’. Sommige merken nemen daar al een voorsprong in, zoals Tesla en Polestar. Deze hippe EV-merken werken met enkele Stores respectievelijk Spaces en verkopen hun auto’s daarnaast vaak online. Hoewel we daarbij moeten aantekenen dat die ‘vaste prijs’ bij Tesla nog wel eens kan verspringen *kuch*.

Ondanks deze ontwikkeling, denkt Jonathan Goodman, CEO van Polestar UK, dat de ‘dealer’ niet helemaal zal verdwijnen:

The car business is going to move online. It doesn’t mean purely online. There will always be a need to interact with a physical property. If anyone doesn’t believe it’s going online, they’re living in the dark ages. All players in the business have to be ready to move online or they will be left behind. The big question for the industry is how do we marry the two? We need to enable retailers to deliver exceptional customer care while offering direct interaction with the brand elsewhere. That’s the challenge the industry has. Jonathan Goodman, leeft niet in de middeleeuwen

Goodman voorspelt wel dat het aloude afdingen, in ieder geval bij nieuwe auto’s, gaat verdwijnen. Hij stelt als alternatief een ‘Agency’-model voor. Hierbij koopt de klant de auto direct van een fabrikant voor een vaste prijs en haalt deze vervolgens op bij een ‘dealer’, die een vast bedrag krijgt voor zijn diensten. Goodman ziet daarin voordelen voor fabrikanten, dealers én klanten. Wat een beetje apart is, want het moet toch uit de lengte of de breedte komen zou je zeggen. Maar de theorie klinkt provocatief mooi:

If consumers feel like you’re overpricing your cars, they’ll vote with their feet. [This model] enables you to retain some of the profit which would have been negotiated away. Customers know it’s an honest price. You don’t go into other shops in other industries and start haggling over the price of a handbag or suit. It’s irritated me massively as an industry that we spend £250 to £300 million Pounds developing a new car and then start discounting it as soon as it’s on the market. I don’t think the customer ends up paying more for this at all. It enables us and retailers to make a profit as well as the customer getting a fair price for a car. John Goodman, ziet voordelen voor iedereen

Waarvan akte?