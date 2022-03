Woke helm bezorgt Sebastian Vettel kopzorgen

Een woke helm doet Sebastian Vettel zich voor de kop slaan.

De oorlog -zo noemen we het toch maar gewoon- tussen Rusland en Oekraïne houdt iedereen in de greep en dus ook de F1. We hebben al de saga gehad rondom Haas en Mazepin en de Russische Grand Prix is afgeschaft. Houd dat laatste even goed in gedachten. Sebastian Vettel was een van de eersten die zich keihard uitsprak in de kwestie. Waar de andere coureurs met zand in de mond praatten, zei Vettel gewoon keihard ‘als de race doorgaat, ben ik er toch niet bij‘. Zo lonkte dus even een potentiële rentree voor Hulkenberg, maar die kan dus weer in de ijskast voorlopig.

Duitse driekleur ruimt het veld

Vettel is inmiddels verder gegaan met zijn symbolische steun aan Oekraïne. Hij kwam namelijk in Bahrein voor de dag met een nieuwe woke helm. Hierop zijn de kleuren van de vlag van Oekraïne te zien, in plaats van de traditionele Duitse driekleur die Vettel normaal vertegenwoordigt. Althans, het is niet de eerste keer dat Vettel het zwart-geel-rood inruilt voor iets anders. Hij deed dat vorig jaar ook al voor roze, in het kader van -toen nog- sponsor BWT, maar ook als support voor de LGTBI-gemeente.

De nieuwe woke helm bezorgde Vettel echter al snel ironische kopzorgen. Zijn helmdesigner heeft zoals je op bovenstaande foto kan zien namelijk een lint met vlaggetjes toegevoegd aan de helm. De gedachte hiervan is natuurlijk dezelfde als die van elke miss world sinds circa 500 AC: vrede op aarde. Helaas bleek al snel dat die vrede ook op andere stukken wereld ver te zoeken is.

Verkeerd vlaggetje

Tussen het lint van vlaggetjes, was namelijk ook een controversieel vlaggetje geslopen. Namelijk die van Noord-Cyprus. Nou vergeven we het je als je de topografische kennis van Europa niet helemaal paraat hebt. Maar euhm, dat is dus een stuk van Cyprus dat alleen door Turkije als ‘land’ wordt beschouwd. Volgens iedereen op de wereld behalve Turkije, is het een stuk van Cyprus dat door Turkije middels een legermacht van 17.000 man bezet wordt. Klinkt ergens bekend in de oren, maar we kunnen er niet precies de vinger opleggen waarom.

Ophef

Sommigen waren vanzelfsprekend niet blij met Vettels omarming van Noord-Cyprus. Zij eisten verwijdering van de vlag en anders een dikke boete of zwaardere sanctie voor Vettel én diens team Aston Martin. Vettel heeft daarom maar de vlag laten verwijderen. Diens helmdesigner heeft een mea culpa gedaan, hoewel de opmerking ‘sorry dat we niet al die fokking 250 vlaggen gecheckt hebben‘ een tikkie passief agressief overkomt. Jaja, zo blijkt maar weer, it’s not easy…being woke.

Ironie

Het is wel weer een mooi gevalletje ironie dus in deze ellendige gang van zaken. En eigenlijk, blijft die ondanks Vettels actie de helm te veranderen, bestaan. Dit alles heeft die kwestie op Cyprus natuurlijk weer eens in het voetlicht gezet. En we hadden nog dat feit wat je in gedachten moest houden aan het begin van dit bericht, namelijk die afschaffing van de Russische Grand Prix. Want wat is ook alweer een mogelijke vervanger voor de Russische Grand Prix? Oh ja, de Turkse Grand Prix…