Scuderia Cameron Glickenhaus 007 is een belachelijk succes

Glickenhaus kan de orders voor 2022 niet meer bolwerken, zo’n belachelijk succes is de nieuwe 007.

Waar 007 in de laatste Bondfilm een zware pijp rookt en daarmee de verplichte dood van de vrouwverslindende, verkwistend gasgevende, copische hoeveelheden alcohol drinkende, vijand-kontschoppende man symboliseert op het witte doek, gaat het met die andere 007 een stuk beter. De Scuderia Cameron Glickenhaus 007 kan zich namelijk kennelijk verheugen op grote interesse van het kopend publiek.

Speciaaltje

We kennen Glickenhaus natuurlijk als de man die zijn familiefortuin er doorheen jaagt om zijn autopassie te financieren. Aanvankelijk was het voor The Glick voldoende om alle beroemde Ferrari’s enzo te verzamelen. Maar dat escaleert natuurlijk snel en zo kwam hij uiteindelijk terecht bij Pininfarina, dat een speciaaltje voor hem maakte op basis van een…Ferrari Enzo. Zijn P4/5 was voor Ferrari een eye opener om een speciaal programma op te richten voor one-offs. Maar ook voor de Glick was het motivatie om de volgende stap te nemen: in zijn geval een eigen fabrikant worden.

1.400 pk…of 670 pk

Inmiddels is zijn eigen Scuderia aanbeland bij model nummer 007 en deze komt er in twee varianten. De 007S voor de openbare weg met 1.400 pk en daarnaast de 007LMH voor het circuit met…670 pk. Je zou natuurlijk verwachten dat de circuitvariant meer pk heeft, maar neen. Dat heeft alles te maken met reglementen, restrictors en balansen van prestaties. Van de straatversie komen er als alles volgens plan verloopt 24 exemplaren op de markt, die dan een richtprijs hebben van 2,8 miljoen Dollar.

Focus op 2023

Maar, eigenlijk is het natuurlijk leuker om miljoenen stuk te slaan op een ‘echte echte’ racer. En dat kan ook bij Scuderia Cameron Glickenhaus. Maar niet meer voor dit seizoen. Onlangs waren er nog berichten dat Glickenhaus bereid was voor iemand die 5 miljoen Euro neertelde een extra SCG007 in te zetten voor de 24 uur van Le Mans dit jaar. Kennelijk gaat dat niet door of is de deal inmiddels gedaan, want de Scuderia geeft inmiddels aan zich voor klanten te focussen op 2023. Klanten die zich nog gemeld hadden voor 2022, moesten helaas teleurgesteld worden.

À la carte

Als het je wat lijkt om volgend jaar Le Mans te winnen in een Glickenhaus 007, is het enige wat je hoeft te doen even 2,5 miljoen Dollar op tafel te leggen, plus twee miljoen voor reserveonderdelen. Tevens moet je toezeggen aan Scuderia Cameron Glickenhaus dat je het hele WEC/Le Mans seizoen van 2023 zal meedoen. De mensen om de auto te runnen, mag je ofwel zelf regelen, of kan je ook via SCG huren op een -jawel- á la carte basis.

Scuderia Cameron Glickenhaus 007 is niet zomaar een pipo

Enfin, kost wat, maar dan heb je ook wat. Met de 3.5 V8 in het achteronder van -geen grap- Pipo Moteurs en aerodynamica recht uit de windtunnel van Sauber, ga je die zoete nectar van de zege op Le Mans sowieso smaken. En na het seizoen kan je bij SCG terecht om je 007LMH om te laten bouwen tot een wegversie voor een ‘vriendenprijs’. Zie jij het al zitten? KOOOOP DAN!!1!