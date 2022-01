Dealers verdienen schandalig veel geld door tekorten

Slim inspelen op de markt of gewoon schandalig cash grabben? Sommige dealers weten gigantisch veel geld te verdienen aan een auto.

Het is je vast niet ontgaan dat er tekorten zijn. Chiptekorten vooral. Dit zorgt ervoor dat nieuwe auto’s lastig verkrijgbaar zijn. Zeker in het exclusieve segment is de pijn voor klanten merkbaar. Zomaar twee jaar wachten op je bestelling omdat je achteraan in de rij moet aansluiten. Of je neemt genoegen met een auto die een dealer ’toevallig’ op voorraad heeft staan. De verleiding is dan groot. Morgen rijden in de auto die niet helemaal naar jouw specificatie is, of twee jaar wachten. Wat zou jij doen?

Maar die auto die de dealer op voorraad heeft staan gaat niet voor de marktprijs weg. Dealers rekenen heftige bedragen bovenop die prijs. Dit speelt in elk geval in de Verenigde Staten. Eerder werd al bekend dat een slot voor de elektrische Ford F150 Lightning voor dik boven de normale prijs wordt aangeboden. Maar daar blijft het niet bij. Een Mercedes-dealer in de U S of A vraagt doodleuk 300.000 dollar bovenop (!) de prijs van een AMG GT Black Series.

Dik geld verdienen aan een auto

Normaal gesproken kost deze supercar 334.110 dollar in de States, maar bij deze dealer in Beverly Hills moet je 634.110 dollar betalen voor een voorraadauto. En blijkbaar leggen klanten dit soort bedragen neer, anders vraagt de dealer er niet zo belachelijk veel geld voor. Dit voorbeeld werd gedeeld door Jonny Lieberman via Instagram.

De tekorten in de autoindustrie houden dit jaar en vermoedelijk ook nog in 2023 aan. Dit soort praktijken zijn op de korte termijn vermoedelijk nog geen verleden tijd.