Meer Audi Sport dealers voor Nederland - Autoblog.nl

Er zijn nu nog meer Audi Sport dealers in Nederland.

Het gaat lekker met Audi Sport. De speciale Audi-tak die we voorheen kenden als Quattro GmbH groeit gestaag. Waar ze vroeger een of twee verschillende modellen in de aanbieding hebben, is er nu een compleet gamma.

Er is een RS4 Avant, RS5 Coupé, RS5 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback, RS Q3, RS Q3 Sportback, RS Q8, TT RS Coupé, TT RS Roadster én RS e-tron GT. Daarnaast is de divisie ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en fabricage van de Audi R8 Coupé en Audi R8 Spyder.

Groter gamma

Dan komt er op korte termijn oopk nog een RS e-tron GT bij en weten we dat een RS3 Sportback en RS3 Sedan in het vat zitten. Die twee zijn inmiddels bevestigd en zullen arriveren in de herfst van dit jaar. Kortom, er is voldoende te doen bij de Audi Sport dealers in Nederland.















Daarom is het wellicht goed om te weten dat er méér Audi Sport dealers zijn in ons koude kikkerlandje. Voorheen waren er vier locaties waar je terecht kon voor Audi Sport-producten: Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Tilburg. Daar zijn deze maand vier dealers bijgekomen. Deze staan in Den Haag, Drachten, Harderwijk en Hengelo.









Audi Sport dealers

Het is overigens niet zo dat er dus acht dealers zijn met wat RS-folders, theedoeken en mokken. Als je een RS-product wil, moet je bij een dealer zijn in een van de achte genoemde plaatsen.

Maar het wordt nog selectiever. Als je een Audi R8 wenst, moet je speciaal naar een Audi Sport High Performance-dealer. Daar kun je naast de RS-modellen terecht voor de Audi R8. Welke dealers dit zijn, is nog niet bekend. De Audi R8 wordt in Nederland slechts mondjesmaat verkocht. Dus waarschijnlijk zijn er alsnog meer dealers waar je ‘m kunt bestellen dan het aantal maandelijks af te leveren R8’s.

Naast het aanbieden van nieuwe auto’s gaat Audi Sport ook zogenaamde ‘Jahreswagens’ verkopen. Deze kun je echter ook weer geleverd krijgen via de reguliere dealers.