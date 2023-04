Blinde mensen kunnen nu ook racegames spelen

Racegames voor blinde mensen, dat is nog eens attent.

Rcegames evolueren zich telkens verder. We zijn al sinds de jaren ’80. In de meeste gevallen gaat het om betere gameplay, nog fraaiere graphics en nog helderder geluid. Er is natuurlijk niet heel erg veel dat je kunt doen aan een racespel. Racen is vaak in een voertuig rondjes rijden. Daar kun je op zich niet veel doen.

Maar bij Turn 10 Studios (de makers van Forza Motorsport) hebben ze toch een niche gevonden: blinde mensen. Dat is bijzonder opmerkelijk. Het visuele aspect voor games is in principe het meest belangrijk.

Met het geluid uit kun je nog wel een racegame spelen. Zonder zicht is het niet mogelijk.

Blind Driving Assists

Met Blind Driving Assists moet het mogelijk zijn voor blinde mensen om ook Forza Motorsport te spelen. Het is specifiek voor mensen die slechtziend of geheel blind zijn.

Een van de methodes om een blind persoon te kunnen laten rijden is ‘Steering Guide’. Deze stuurt het geluid naar de linker- of rechterzijde als er een linker- of rechter bocht aankomt. Handig, hè? Zo kan de nietsziende gamer alsnog horen welke kant ‘ie op moet gaan.

Nog meer geluiden voor blinde mensen

Ook is er een geluidje om de bestuurder te laten weten dat ze bijna bij de track limits zijn en van de baan afrijden. Ook voor het remmen is er een geluidje. Grappig, dat hebben ze ook gedaan voor het opschakelen, maar dat is niet nodig, toch? Je kunt immers de motor horen.

Dat geldt in mindere mate ook voor het geluid als je een andere auto inhaalt. Tegenwoordig is het geluid in games veel beter dan vroeger, dus je hoort behoorlijk goed wanneer je een ander wagen passeert. Maar voor de zekerheid is er een extra geluid dat bevestigt dat een er een inhaalactie heeft plaats gevonden.

Forza Motorsport 8 zal ook beschikbaar zijn voor mensen die niet blind zijn. De game moet ergens dit jaar verschijnen voor de XBox en PC.

