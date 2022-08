Lezersvraag: welke racegames speel jij?

We zijn benieuwd. Welke racegames hebben jouw interesse eigenlijk?

Racegames, wie is er niet mee groot geworden? Of je van de generatie Commodore 64 bent of PlayStation 3. Dit soort games zijn er in alle soorten en maten en de ene game zit beter in elkaar dan de andere. Maar wat speel jij eigenlijk voor racegames?

Dit jaar verscheen Gran Turismo 7 op de PlayStation 4 en 5. Hierboven afgebeeld met een mooie Porsche 918 Spyder. Een legendarische reeks die iedereen met een PlayStation wel kent en eventueel ook gespeeld heeft. De Xbox-gamers zijn juist weer meer bekend met Forza. Gaan we wat verder terug in de tijd dan mag Need for Speed natuurlijk niet ontbreken. Juist weer wat meer recent heb je wat serieuzere games zoals Assetto Corsa of iRacing.

Ondergetekende is opgegroeid met Gran Turismo. Van deel één tot het huidige deel. Ik heb ze allemaal grijs gespeeld. Idem dito voor Need for Speed. Zeer vermakelijke games om wat uurtjes op een saaie regenachtige dag door te komen.

Maar wat speelt de Autoblog-lezer voor racegames? Of misschien speel jij nu niets, maar heb je in het verleden wel een bepaalde game veel gespeeld. We willen het weten, inclusief epische anekdotes.