BMW gaat EV laten aanvoelen als plofmotor

BMW gaat EV laten aanvoelen als een ICE, ze gaan de elektro-auto’s de sensatie van een plofmotor meegeven en we zijn benieuwd hoe ze dat gaan doen.

Wie weleens in een elektrische auto heeft gereden, zal het zijn opgevallen. Ze gaan heel erg makkelijk best wel snel. Een elektromotor levert bij 0 toeren al het maximale koppel en er is geen vertraging als je het gaspedaal indrukt. Mede daardoor zijn ze echt erg vlot.

Dat heeft wel een nadeeltje. Het is zó gemakkelijk dat het niet meer leuk is. Nog een nadeel, de beleving is dermate eendimensionaal dat je vrij snel erop uitgekeken bent. Nu is meer vermogen in een elektrowaggie stoppen iets dat fabrikanten graag doen. Het is vrij makkelijk en op YouTube doet iedereen kwartmijl-sprintjes. Ook is een EV leuk laten rijden een stuk moeilijker dan ‘m sneller maken.

BMW gaat EV laten aanvoelen als benzinemotor

BMW is bezig dat probleem op te lossen. Daar kwam het Amerikaanse CarBuzz achter. Het Duitse merk heeft bij het Amerikaanse patenten en handelsmerk kantoor een patent ingediend. Het gaat om een systeem dat er voor zorgt dat je zelf dingen als gaspedaalrespons plus vermogens- en koppelkromme kunt aanpassen.

Dat is deels al gemeengoed bij alle auto’s, ook met de ouderwetse Otto- of dieselmotor. De gaspedaalreactie die in Eco-stand vertraagd is en juist in Sport wat vinniger reageert.

Ook het manipuleren van het vermogen en koppel is niet nieuw. Zeker bij krachtige motoren wordt de power softwarematig geknepen in de eerste versnelling(en). Bij Ferrari hebben ze beide krommes dermate aangepast, zodat je alsnog zin hebt om volgas te blijven geven naar de toerenbegrenzer. In principe lijkt het systeem van BMW op dat van Ferrari, maar de Duitsers gaan een paar stapjes verder.

Manipuleren

Omdat de meeste elektrische auto’s één versnelling hebben (de Audi e-tron GT en Porsche Taycan hebben er twee), is de stand van het gaspedaal gelijk aan de snelheid die je rijdt. Dat is precies hetgeen BMW kan manipuleren. Via het toucscreen menu kun je dan aangeven welke rijmodus je wil gebruiken tijdens je rit. Je kan het manipuleren van de krommes ook zelf doen, aldus de Amerikaanse publicatie.

De bedoeling is om te zorgen dat er weer wat Freude am Fahren terugkeert;

Met de uitvinding kan gebruik worden gemaakt van het hele spectrum van mogelijke versnellingscurven. De curve (vormen) kunnen een emotioneel karakter hebben en de voertuiggebruiker bekoren BMW, vindt EV’s dus ook saai rijden.

Kijk, dat is nog eens vriendelijk. Wanneer het systeem aanwezig is op de auto’s, is niet bekend. Het is in elk geval goed om te weten dat er nog leuk rijdende auto’s aankomen.

