Blote billen tonen op snelheidscamera? Mag niet!

Je mag ook niks meer. Zelfs je blote billen laten zien voor een snelheidscamera is al verboden. Waar moet het heen met deze wereld?

Het zijn van die dingen waar je soms weleens over nadenkt. Dingen die niet zo netjes zijn, maar wel leuk. Zoals heel hard iets roepen als je een verslaggever van het Journaal ergens ziet staan bijvoorbeeld. Of je blote billen laten zien terwijl je geflitst wordt.

Dat laatste is een dingetje dat blijkbaar vaker gebeurt. En een man uit Engeland wilde dat ook graag doen. Hij is helaas terminaal ziek en was daarom bezig een bucketlist af te werken. En daarop stond ook dus ‘laat je blote billen zien bij een flitspaal’.

Je mag je blote billen niet laten zien

Zo gezegd, zo gedaan. De man uit Engeland was in zijn leven een aantal keer geflitst door dezelfde snelheidscamera en vond het daarom wel gepast om die eens even flink te ‘moonen’ terwijl hij iets te hard voorbij reed.

Op zich een onschuldig grapje. Zou je denken. Nou, de politie was het daar helemaal niet mee eens en heeft dat de beste man ook heel erg duidelijk gemaakt. En dat de man in kwestie terminaal ziek was, maakte de hermandad helemaal niks uit.

Door zes agenten tegen de grond gesmeten

Na de daad werd de man thuis opgezocht door zes agenten. Toen die vroegen of ze even binnen mochten komen, werd hen de toegang geweigerd. Daarop volgde een knap staaltje machtsvertoon van de Britse ‘rozzers’.

Het tuinhekje van de man werd ingetrapt en hij werd door zes agenten tegen de grond gewerkt en geboeid. Volgens de man zou hij ook nog een schop tegen zijn hoofd hebben gekregen, maar daarover verschillen de meningen. Tenslotte werd hij gearresteerd op verdenking van gevaarlijk rijgedrag en exhibitionisme. En dat allemaal vanwege een paar blote billen voor een snelheidscamera.

De politie heeft een andere lezing

Zoals ieder verhaal twee kanten heeft, zo gaat dat hier ook op. Volgens de politie is er ‘passend geweld’ gebruikt en is geen enkele agent over de schreef gegaan. Met andere woorden, de verdachte heeft zich flink verzet tegen de arrestatie en dat zal ook wel niet heel netjes zijn gegaan.

Hoe het verhaal straks verder gaat, weten we uiteraard nog niet. Maar wat we wel weten, is dat het item op zijn bucketlist met verve is afgestreept. Niet alleen heeft een snelheidscamera een foto gemaakt van zijn blote billen, het verhaal is daarnaast ook nog eens wereldwijd opgepikt.

Met als hoogtepunt een eervolle vermelding op Autoblog.nl.

Waarvan akte!

Via De Telegraaf