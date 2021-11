Droombaan beschikbaar bij Dodge; Chief Donut Maker

Dit is écht een droombaan. Je wordt flink betaald om dag in, dag uit de banden van een paar muscle cars op te roken. Wie wil dat nu niet?

Je kunt ervan vinden wat je wil, maar de mannen (M/V/X) bij Dodge schoppen lekker tegen de gevestigde orde. Tegen alle trends van milieubewustzijn en elektrificatie in, brengen zij gewoon de een na de andere muscle car op de markt. Met als bekendste voorbeeld natuurlijk de 717 pk sterke Dodge Challenger Hellcat.

Die auto’s kunnen een aantal dingen heel erg goed. Een ervan is heel hard van stilstand in een rechte lijn vooruit knallen en een ander USP is dat ze hun achterbanden heel behoorlijk kunnen oproken. En voor dat laatste kunstje zoeken ze nu een fulltime medewerker. En dat is met recht een droombaan!

Droombaan, droombaan, droombaan!

Dodge is namelijk op zoek naar een Chief Donut Maker. Da’s een beetje de Amerikaanse equivalent van de titel van onze @wouter, die hier op Autoblog HQ door het leven gaat als “Chief Tyre Smoker”. De titel van deze droombaan zegt het al, je moet donuts maken. En veel ook, als het even kan.

Daarbij zijn de arbeidsvoorwaarden ook alles behalve slecht. Je krijgt namelijk 150.000 dollar per jaar om dagelijks de dikste lol te hebben. In echt geld is dat 270.000 gulden 130.000 euro. Niet misselijk, lijkt me.

Je dagelijks vervoer is natuurlijk een Dodge. En dat kan dus niks anders zijn dan je eigen Hellcat. Of je daar ook de banden van mag oproken, is niet bekend.

Wat moet je doen als Chief Donut Maker bij Dodge?

Het is iets meer dan donuts maken met Hellcats, maar feitelijk is dat wel het grootste deel van je baan. Je wordt verwacht op verschillende autoshows om aan het publiek te laten zien waartoe de muscle cars van Dodge in staat zijn. Met andere woorden, herrie maken en banden oproken.

Verder moet je getooid zijn in passende bedrijfskleding en bereid zijn om vragen van de doelgroep te beantwoorden. Dat betekent waarschijnlijk dus dat je in een strakke spijkerbroek met een houthakkershemd, cowboyboots- en hoed, riem met dikke gesp, matje in de nek en een kek ringbaardje met gelijkgekleden mag ouwehoeren over Dodge. Droombaan!!

Is deze droombaan iets voor jou?

De kans is groot dat het ultieme Amerikaanse Dodge ook een Amerikaanse Chief Donut Maker wil hebben, maar je kunt natuurlijk altijd je kans wagen. Mits je aan de gevraagde skills voldoet.

Verder weten we nog heel veel dingen niet, maar de CEO van Dodge heeft laten weten dat het bedrijf op 12 januari aanstaande meer bekend gaat maken over de verdere invulling van deze droombaan.

Ik zou het wel weten, YEEEHAAA!!