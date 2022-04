Blyat! Zomerbanden worden kneiterduur

Naast zonnebloemolie, chippies, benzine en tonijn in blik, worden nu ook zomerbanden kneiterduur.

Het zijn zware tijden als je net als ondergetekende leeft op biefstuk, goedkope paprika chips en af en toe een scheutje Shell V Power. Die dingen zijn namelijk allemaal kneiterduur tegenwoordig. Goed, eigenlijk is gewoon alles kneiterduur tegenwoordig. Het nieuwste item wat nu toegevoegd kan worden aan deze lijst, is de zomerband.

Rubberen rakkers

Deze gezellige rubberen (soort van) rakkers zijn geliefd op de redactie. Hoewel onze head honcho er vaak onzorgvuldig mee omgaat en ze veelal oprookt. Zoals iedereen weet heb je uiteindelijk alleen die vier vlakken waarmee je heilige koe contact maakt met de aarde. Als die koe je lief is, dan is het dus logisch om er fatsoenlijke sloffen onder te monteren in acceptabele conditie.

Zomerbanden kneiterduur

Dat mag wat kosten, maar het is wel jammer dat zomerbanden nu dus ook kneiterduur gaan worden. Dat bericht in ieder geval Automobilwoche op basis van data van platform Alzura Tyre24. Dit is een bedrijf waar handelaren bandjes kunnen kopen. In februari en maart zijn die banden ongeveer vijftien procent duurder geworden vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar. En daarbij dient aangetekend te worden dat er toen al een stijging van 6,5 procent was ten opzichte van 2020.

Vlad en de ECB

Als schuldigen worden zowel stijgende kosten voor grondstoffen en voor vervoer gegeven. En dan is het al snel makkelijk om te wijzen naar Vladimir Putin en zijn onzalige acties in Oekraïne. Nou zijn die natuurlijk uitermate verwerpelijk, doch dat doet niet af aan het feit dat de echte reden dat bij ons dingen duurder worden natuurlijk vooral is dat de ECB de Euro fors minder waard gemaakt heeft door onheumige hoeveelheden geld bij te printen. Dit terwijl het enige mandaat dat de ECB officieel heeft letterlijk is om de inflatie in te perken. Maar goed, in oorlog sterft de waarheid het eerst, kennelijk.

Hoe dan ook, zomerbanden worden dus kneiterduur. Ga jij dan toch maar wat minder driften om kosten te besparen? Laat het weten, in de comments!