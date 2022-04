Red Bull: “Max Verstappen wil teveel”

Verstappen wil en de Red Bull bijt ‘m in zijn bil.

Het was wederom een interessante kwalificatie vanochtend voor de Grand Prix van Australië die morgen op het programma staat. Vooraan zagen we toch vooral weer de strijd tussen Ferrari en Red Bull, maar er waren toch een paar dingetjes anders dan in de eerste twee races. Alonso had wellicht een kans(je) gehad zich te mengen in het gevecht voor pole als hij niet uitgevallen was. Dat was in ieder geval de gedachte van de Spanjaard zelf. McLaren zit er opeens (veel) beter bij dan voorheen en Alfa Romeo en Haas daarentegen beleefden juist een mindere dag. Het laat zien dat de krachtsverhoudingen met de nieuwe auto’s misschien toch nog niet helemaal in steen gegoten zijn.

Misschien is dat maar goed ook voor Max Verstappen. Want als die krachtsverhoudingen wél vast zouden liggen, dan zou Leclerc de rest van het jaar de man van de kwalificaties worden. Leclerc heeft nu twee poles gescoord in drie races. Alleen een wonderrondje van Perez in Saoedie-Arabië houdt hem van de perfecte score af. Vandaag was het verschil met een kleine respectievelijk dikke drie tienden op de Red Bulls zelfs best ‘groot’. Of nou ja, het is niet de bijna anderhalve seconde die Senna ooit had op tweede man en teamgenoot Prost in Monaco. Maar, één tiende is ‘klein foutje gemaakt morgen pakken we ze’, drie tienden is toch meer ‘we komen wat tekort’.

Verstappen was dan ook weer kritisch na de sessie. Hij krijgt de RB18 niet lekker aan de praat in kwalificatietrim en heeft het vertrouwen niet in de auto. Het is te zien aan het gat met Perez. Dat is er namelijk bijna niet. Waar Max met de RB15, RB16 en RB16B iets ‘extra’s’ kon brengen, zit Perez ‘m in de RB18 gewoon op de hielen. Wat overigens geen schande is daar Sergio een puike coureur is. Doch we waren er inmiddels aan gewend dat Max als een soort alien dingen uit een auto tovert die niemand anders voor elkaar krijgt. Het is dus even soul searchen voor Max en Red Bull. Iets minder dan voor Lewis en Mercedes, maar toch.

Gelukkig heeft Helmut Marko inmiddels geïdentificeerd waar het aan ligt. Bij Motorsport-Total laat Der Helmut optekenen:

Ik denk dat Max over de limiet gaat en net iets teveel wil. Met een titel op zak, dachten we dat hij wat rustiger zou zijn geworden. Maar blijkbaar moeten we nog een tweede titel winnen, zodat hij minder druk voelt in de kwalificatie. Helmut Marko, Oostenrijks vat vol humor

Naast de kritische knipoog, heeft Max’ tweede vader echter ook gezien dat Ferrari en Leclerc gewoon weer te snel waren:

Bij zijn eerste poging had Max problemen in de laatste sector, waardoor hij vier tienden verloor. Maar zelfs zonder de fout zou het niet genoeg zijn geweest voor de pole position. Helmut Marko, weet dat Red Bull op de zaterdagen nog wat te winnen heeft.

Waarvan akte. De verwachting is overigens wel dat Red Bull morgen weer dichter in de buurt van Ferrari zit qua pace. Hulp van de FIA krijgt Verstappen echter niet. Leclerc moest zich namelijk (net als Tsunoda en Zhou) melden bij de wedstrijdleiding voor te traag rijden in een inlap. Maar daar komt geen straf voor.

En als we dan toch afsluiten met de huishoudelijke mededelingen: Perez gaat vrijuit voor het vermeend negeren van gele vlaggen. Albon is gediskwalificeerd vanwege te weinig brandstof in de tank na Q1 (maar mag morgen wel starten). Stroll krijgt een gridstraf van drie plekken en twee strafpunten op zijn licentie vanwege de kablabber met Latifi. Is het al morgenvroeg?