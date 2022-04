BREEK: nieuwe Mazda MX-5 wordt geen vaatwasser

Net als de Galliërs houdt een merk dapper stand. De Mazda MX-5 wordt ook in zijn nieuwe vorm geen vaatwasser.

Zoals bekend worden alle auto’s tegenwoordig een vaatwasser. De plofmotor moet dood, lang leve de elektromotor. Een doorn in het oog van dino’s zoals ondergetekende. Hoewel, zoals collega @machielvdd laatst als optekende, echt heel erg dat al die driepittertjes en vierpittertjes met turbo in A-, B- en C-segmenters verdwijnen, is het nou ook weer niet. Het is nou niet dat die echt inspirerend zijn. Het is echter wel jammer dat de ICE verdwijnt uit puristische auto’s die draaien om ‘beleving’.

Zo’n plofmotor geeft nou eenmaal een soort automatische connectie. Het ding loopt op koolwaterstofverbindingen, net als wij. Het hart klopt, met de andere organen daarnaast. Soms gaat er iets mis of heeft ‘ie er geen zin in. Als het koud is bijvoorbeeld, of juist heel warm. Soms kookt er wat over of blijft de temperatuur juist erg frigide. Je moet een beetje zorgen dat ‘ie in het goede toerengebied blijft zodat er geen nukken optreden. Al dat soort van dingen heb je toch een stuk minder met een elektromotor. Als die er geen zin in heeft, fikt er meteen een heel vrachtschip af. En een emotionele band met een blender of vaatwasser hebben is ook een beetje apart. We oordelen niet, maar toch…

Gelukkig, zijn er initiatieven om de verbrandingsmotor aan het infuus te houden. Porsche ontwikkelt synthetische brandstof om de 911 te redden. En ook andere merken geloven nog in de ICE. Zo lanceerde Mazda onlangs een zes-in-lijn diesel, ongeveer twintig jaar nadat dat nog wenkbrauwen zou doen fronsen. Wie doet zoiets nog. Het is bijna bizar te noemen. Maar het heeft (daarom) ook wel wat moois.

Aan Autocar laat Joachim Kunz, Mazda’s Europese hoofd ontwikkeling, weten dat ook de MX-5 geen vaatwasser zal worden. De MX-5 is immers een symbool van bereikbaar puristisch rijplezier. Een atmosferische motor, achterwielaandrijving, een handbak, weinig gewicht, waar vind je dat elders nog? Het antwoord is bijna nergens. Behalve wellicht bij auto’s gebouwd in schuren in Engeland of bij Porsche, mits je minimaal een ton of twee op tafel legt.

It’s our brand icon and it is always treated very specially. At the moment, it looks like we will have this car forever, with this size and concept and combustion engine. Of course, some day, we will have to electrify it, but we want to keep this pure concept. Joachim Kunz, zingt Bloodhound Gang’s Uhn tiss uhn tiss uhn tiss altijd als Kunz, Kunz, Kunz

Mazda heeft dus iets unieks in de aanbieding en is niet van plan daar verandering in te brengen. Dat hebben we overigens vooral te danken aan Japanners. Kunz geeft toe dat de MX-5 op het hoofdkwartier heilig is en de Europese tak van het bedrijf daardoor minder invloed heeft op wat er met het model gebeurt. Maar goed ook dus in dit geval. De nieuwe MX-5 komt naar verwachting omstreeks 2024 op de markt. Helaas is de kans dan wel weer klein dat de Alfa Romeo boven dit artikel, die op basis van de MX-5 ‘ND’ zou komen, er ooit nog echt komt.