Dit zijn alle nieuwe auto’s die in 2026 uitkomen

Het belooft een geweldig jaar te worden!

2025 was een roerig jaar in de autowereld. BMW trapte de Neue Klasse af met de iX3, Ferrari gaf de informatie over de eerste EV van het merk en Elon Musk, nou ja, die was lekker zichzelf.

2026 belooft nu al geweldig te worden. Als autoliefhebbers kunnen we ons hart ophalen met tal van nieuwe modellen. Tenminste, als de geplande presentaties van de fabrikanten er ook echt komen. Er zijn zoveel nieuwe auto’s die in 2026 uit moeten komen dat we ze in dit artikel niet allemaal uitgebreid kunnen bespreken.

Daarom heeft Autoblog een opsomming voor je gemaakt. We noemen alle relevante automerken en de nieuwe auto’s die ze beloven uit te brengen in 2026. Per model verwijzen we je via een link door naar specifieke artikelen die we over de desbetreffende auto hebben geschreven. We zijn tot het volgende lijstje gekomen!

Extra: Formule 1

Merk en modellen

Alfa Romeo

Alpine

Audi

Bentley

BMW

BYD

submerk Yangwang U7 U8 U9



Cupra

Denza

Dodge

DS Automobiles

No.7

Ferrari

Ford

Mustang Shelby GT500

Genesis

Het hele merk is nieuw in 2026 en start met:

Honda

Hyundai

Jaguar

Kia

EV2

EV3 GT

EV4 GT

EV5 GT

Lotus

Mazda

Mercedes

Omoda

Peugeot

Porsche

Range Rover

Renault

Skoda

Smart

Volkswagen

Volvo

Zeekr