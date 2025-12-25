Dit zijn alle nieuwe auto’s die in 2026 uitkomen

Het belooft een geweldig jaar te worden!
2025 was een roerig jaar in de autowereld. BMW trapte de Neue Klasse af met de iX3, Ferrari gaf de informatie over de eerste EV van het merk en Elon Musk, nou ja, die was lekker zichzelf.
2026 belooft nu al geweldig te worden. Als autoliefhebbers kunnen we ons hart ophalen met tal van nieuwe modellen. Tenminste, als de geplande presentaties van de fabrikanten er ook echt komen. Er zijn zoveel nieuwe auto’s die in 2026 uit moeten komen dat we ze in dit artikel niet allemaal uitgebreid kunnen bespreken.
Daarom heeft Autoblog een opsomming voor je gemaakt. We noemen alle relevante automerken en de nieuwe auto’s die ze beloven uit te brengen in 2026. Per model verwijzen we je via een link door naar specifieke artikelen die we over de desbetreffende auto hebben geschreven. We zijn tot het volgende lijstje gekomen!
Inhoudsopgave per merk: nieuwe auto’s in 2026
Extra: Formule 1
Merk en modellen
Alfa Romeo
Alpine
Audi
Bentley
BMW
BYD
Cupra
Denza
Dodge
DS Automobiles
- No.7
Ferrari
Ford
- Mustang Shelby GT500
Genesis
Het hele merk is nieuw in 2026 en start met:
Honda
Hyundai
- Tucson facelift
- Ioniq 3
- Ioniq bestelwagen
Jaguar
Kia
- EV2
- EV3 GT
- EV4 GT
- EV5 GT
Reacties
rbou zegt
En de gewone i3? Alleen de M versie volgend jaar?
mashell zegt
Wordt dat niet gewoon de 3 serie? Ga er vanuit dat de Neue Klasse 3 serie de 3 serie wordt en de huidige brandstof 3 serie nog een facelift of twee krijgt en verkocht wordt tot de deadline.
PunicaOase zegt
Erg benieuwd naar de uiteindelijke BMW neue klasse 3-serie.
Komt die Dodge naar NL? Lijkt me niet..
HZW zegt
Die Bentley EV wordt gewoon een broertje van de Cayenne EV, met Batur en Bacalar design elementen.
https://www.youtube.com/watch?v=qvUu3TgQR80
Mike zegt
Mooi lijstje, na jaren van eenheidsworst suvs zie ik eindelijk ook weer eens wat leuke auto’s verschijnen.
C204 C63AMG blauw zegt
Ik mis de komst van de 2 SUV’s van Mercedes op basis van het platvorm van de nieuwe CLA.
ericc zegt
Het lijstje mocht in 2 gesplitst worden. Een over auto’s en een over EV’s.
Johanneke zegt
Ik moet iedere keer weer lachen om jou comments. Wat een azijnpissend menneke moet jij zijn 😂😂
utregcity zegt
Een automobiel, of auto, is een zelfstandig voortbewegend, gemotoriseerd voertuig op wielen (meestal vier) voor het vervoer van personen en/of goederen, aangedreven door een motor (benzine, diesel, elektrisch) en te besturen door een bestuurder, afgeleid van ‘zelf bewegend’
sollie1984 zegt
Ben benieuwd naar de nieuwe 3-serie. Heb spijt dat ik mijn G20 heb weggedaan voor een EV.