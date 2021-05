BMW 1 Serie nu door de Individual configurator te halen - Autoblog.nl

De instapper van BMW in vorm van de 1 Serie, maar dan maximaal naar eigen smaak gepersonaliseerd via Individual. Dat kan.

Modellen van BMW die Individual eigenschappen hebben zijn met name de wat duurdere modellen. Denk aan de 7 Serie, een 5 Serie en soms met uitzondering een 3 Serie. Maar het is straks ook mogelijk om een BMW 1 Serie uit te rusten met Individual. Dit najaar zal het model worden opgenomen in het Individual-programma. Het goede nieuws is dat je nu al kunt spelen met de configurator.

Ondergetekende is nog steeds geen fan van het uiterlijk van de huidige generatie 1 Serie. En jij misschien ook niet. Desalniettemin kan ik je toch aanraden eens te gaan spelen met de Individual configurator. Bijzondere kleuren die je normaal gesproken ziet op bijvoorbeeld een M-model, kun straks ook krijgen op de 1 Serie.

Wat te denken van Verde Mantis (zie foto), Rosso Corsa, British Racing Green, Voodooblau en noem het maar op. Het is straks allemaal te bestellen op de BMW 1 Serie via de Individual configurator. De meerprijs voor zo’n kleur is toch al gauw enkele duizenden euro’s. Daarmee is de kans klein dat veel klanten zullen kiezen voor Individual. Desalniettemin is het tof dat BMW dit gaat aanbieden op de instapper. In een apart kleurtje oogt ‘ie toch net even anders. (via BMWblog)