Stand na GP Monaco 2021 en zeven dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

Het is maandagochtend dus we hebben de stand na GP Monaco 2021 voor je en enkele dingen die ons opvielen aan de race van afgelopen weekend.

De GP van Monaco 2021 is eindelijk voorbij. Het was een optocht van 78 ronden die werd geleid door Max Verstappen. De Nederlander kwam, zag en overwon. Geen moment leek hem iets in de weg te staan.

De race an sich was niet heel erg bijzonder of spannend, maar het was wél een reuze-interessant weekend. Zoals het Eurovisie Songfestival niets met muziek te maken heeft, heeft de GP van Monaco heel weinig te maken met ‘racen’. Gelukkig gebeurde er toch voldoende in het weekend. Deze zeven dingen vielen ons namelijk op aan de race:

Verstappen Maximaal

Het weekend begon aanvankelijk niet al te best voor Verstappen en Red Bull. Het duurde even voordat de Nederlander zijn draai had gevonden op de baan. Zaterdag ging het al veel beter en je zag tijdens de kwalificatiesessies een keurige stijgende lijn. Helaas kon Verstappen deze niet afmaken. Dat kwam door de crash van Leclerc. Ook de race reed de Nederlander foutloos. Eindelijk zat het de Mercedessen ook eens niet mee, waardoor Verstappen voor het eerst aan de leiding gaat in het kampioenschap.

Bottas klasse beter dan Hamilton

Beide Mercedessen gingen niet lekker in de vrije trainingen. Op het laatste moment besloot Bottas het een en ander aan zijn auto te wijzigen. En warempel, dat werkte. Want waar Hamilton in de kwalificatie geen rol van betekenis kon spelen, wist Bottas wél het maximale uit zijn Mercedes W12 te halen. Bottas krijgt nog weleens de nodige kritiek te verwerken, maar de Fin wist zichzelf goed te verbeteren gedurende het weekend. Helaas gooide de mislukte pistop roet in het eten voor de Fin.

Leclerc heeft ook altijd pech thuis

Er lijkt een vloek te rusten op Charles Leclerc en zijn thuisrace. De Monegask weet namelijk in Monaco maar geen goed resultaat te behalen, ook niet tijdens de GP Monaco 2021. Hij pakte wel een heel verrassende pole-positie. Maar hij elimineerde zichzelf helaas een ronde later. Het zag ernaar uit dat hij gewoon kon starten, maar op het laatste moment was het toch weer raak.

Eindgelijk géén pech voor Sainz

Carlos Sainz is een van de meeste complete coureurs van dit moment. Zijn vorige twee seizoenen bij McLaren waren bijzonder indrukwekkend, zeker als je bedenkt dat hij bovengemiddeld veel pech heeft gehad. Ook bij Ferrari (zijn vierde team in zijn carriere) ging het niet meteen van leien dakje. Maar eindelijk, een dikverdiende P2 op Monaco is een zeer goede score voor de Spanjaard.

Overcut beter dan ondercut

Ga je voor de ‘undercut’ of ‘overcut’? Dat is de grote vraag voor veel teams. Lewis Hamilton ging relatief vroeg naar binnen. Het bracht de Brit helemaal niets, want de rest bleef doorrijden en wist op die manier posities te winnen. In veel gevallen heb je met de undercut de meeste kans van slagen (als het gaat om circuits waar inhalen lastig is). Dat pakte ditmaal niet zo uit.

Mazepin vindt weg naar boven

Dit is een vreemde, nietwaar? De enige inhaalactie in de openingsfase van de race was Mick Schumacher op Mazepin. Toch breken we een lansje voor de Rus. Hij wist met aparte versierpogingen de aandacht op zich te vestigen, nog voordat het seizoen begon. Daardoor waren de ogen op hem gericht, uiteraard. De eerste paar races was duidelijk dat de F1 een enorme stap was voor Nikita. Maar bij de GP van Monaco wist Mazepin de rug te rechten. In de vrije trainingen was hij sneller dan Mick Schumacher en reed hij zijn auto niet kort. Zeker op een circuit als Monaco is het knap dat hij zich daar wist te hervinden. Mazepin is nog geen toptalent, maar hij is zeker niet Ricardo Rosset-slecht.

Monaco mag er wel uit

Natuurlijk, voor ons Nederlanders was het een leuke race. Maar waarom racen ze op Monaco? Er kan namelijk niet ingehaald worden, wat toch een beetje een vereiste is voor een circuit. Het publiek kan het geen snars schelen, die zitten een beetje met champoepel het kaviaar uit hun gehemelte weg te spoelen. Iedereen keek om zich heen, niemand keek naar het asfalt. Logisch, want er gebeurde vrij weinig. Alleen die 10 minuten in Q3 waren de moeite waard voor de neutrale toeschouwer. Het is magisch, het is traditie, het is Formule 1 en het is twee uur van je leven die je gewoon niet meer terugkrijgt. Er was slechts 1 inhaalactie.

Rijderskampioenschap

Het belangrijkste is dat Lewis Hamilton eens niet bovenaan staat. Max Verstappen pakte 25 punten, terwijl Hamilton niet verder kwam P7. Daarmee Verstappen de 64e persoon op deze aardkloot die bovenaan het lijstje staat.

De stand na GP Monaco 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 105 2 Hamilton Mercedes 101 3 Norris McLaren 56 4 Bottas Mercedes 47 5 Pérez Red Bull 44 6 Leclerc Ferrari 40 7 Sainz Ferrari 38 8 Ricciardo McLaren 24 9 Gasly AlphaTauri 16 10 Ocon Alpine 12 11 Vettel Aston Martin 10 12 Stroll Aston Martin 9 13 Alonso Alpine 5 14 Tsunoda AlphaTauri 2 15 Giovinazzi Alfa Romeo 1 16 Räikkönen Alfa Romeo 0 17 Russell Williams 0 18 Latifi Williams 0 19 Schumacher Haas 0 20 Mazepin Haas 0

Constructeurskampioenschap

Voor het eerst sinds de GP Duitsland 2018 staat er géén Mercedes bovenaan. Sergio Pérez pakte met de vierde plaats net voldoende punten om te zorgen dat Red Bull de leiding pakt in dit kampioenschap. Verder dingen die opvallen: De strijd tussen Ferrari en McLaren wordt telkens spannender en ze nemen flinke afstand van Aston Martin en Alpine, terwijl dat vorig jaar een stuk spannender was.

De stand na GP Monaco 2021 voor de constructeurs is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull 149 2 Mercedes 148 3 McLaren 80 4 Ferrari 78 5 Aston Martin 19 6 AlphaTauri 18 7 Alpine 17 8 Alfa Romeo 1 9 Williams 0 10 Haas 0

Kwalificatieduel

Bij Monaco is het kwalificeren leuker om te zien dan de race, in veel gevallen. Afgelopen zaterdag stelde dan ook niet teleur. Gasly en Russell hebben hun teamgenoot ‘in de zak’. Wat opvalt is dat Ocon en Giovanizzi afstand nemen van hun oudere teamgenoten die beide voormalig wereldkampioen zijn.

De stand na GP Monaco 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (3) Bottas (2) Red Bull Verstappen (4) Pérez (1) McLaren Norris (3) Ricciardo (2) Aston Martin Stroll (3) Vettel (2) Alpine Ocon (4) Alonso (1) Ferrari Leclerc (4) Sainz (1) AlphaTauri Gasly (5) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (4) Räikkönen (1) Haas Schumacher (4) Mazepin (1) Williams Russell (5) Latifi (0)

Snelste raceronde

Aangezien Hamilton bleef steken op P7 (inhalen is onmogelijk op Monaco), besloten ze bij Mercedes het maximale eruit te halen door in ronde 72 nog even verse zacht banden te monteren. Hamilton kan daardoor de snelste rondetijd neer zetten. De ronde tijd was meteen een ronderecord dat op naam stond van, Max Verstappen.

De onderlinge stand na GP Monaco 2021 qua aantal snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Bottas Mercedes 2 Hamilton Mercedes 2 Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day

In tijden van dominantie kon Verstappen nog geregeld op een nominatie rekenen. Zo niet tijdens de GP van Monaco 2021. Verstappen kwam namelijk niet verder dan een vijfde plaats (9%). Sainz werd vierde (12,1%) en Norris derde (14%). Men vond de race van Pérez (17,3%) beter. Absolute winnaar was Sebastian Vettel (23,6%). Eindelijk had de viervoudig wereldkampioen weer een fatsoenlijk weekend met een goed resultaat, duidelijk voor ‘talent’ Lance Stroll. Het leverde hem dit weekend de felbegeerde titel op.

De onderlinge stand in het overzicht van Driver of the Day na de GP van Monaco 2021 is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Pérez Red Bull 2 Hamilton Mercedes 1 Norris McLaren 1 Vettel Aston Martin 1

Heeft de Autoblog redactie de GP van Monaco 2021 voorspeld?

Eh, nee. Het kwam niet eens in de buurt. Met name bij Michael ging het even mis, die haalde voor het eerst 0 punten, net als de Eurovisie Songfestival dit weekend. Wouter voorzag dat Verstappen gewoon ging winnen en pakte sowieso daar de meeste punten voor.

Onderlinge stand na GP Monaco 2021 in de AB-redactie poule:

Redacteur Punten Michael 36 Wouter 26 Jaapiyo 20

Deze Grand Prix zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

6 juni | GP van Azerbeidzjan

20 juni | GP van Frankrijk

27 juni | GP van Stiermarken

4 juli | GP van Oostenrijk

18 juli | GP van Groot-Brittannië

1 augustus | GP van Hongarije

29 augustus | GP van België

5 september | GP van Nederland

12 september | GP van Italië

26 september | GP van Rusland

3 oktober | GP van Singapore

10 oktober | GP van Japan

24 oktober | GP van de Verenigde Staten

31 oktober | GP van Mexico

7 november | GP van Brazilië

21 november | GP van Australië

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters van de GP van Azerbeidzjan worden verreden op 4 juni om 12:00 uur.