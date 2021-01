BMW 320e en 520e worden Nederlandse leasetoppers - Autoblog.nl

De BMW 320e en 520e hebben alles in zich om een absolute leasetopper te worden.

Niets is zo voorspelbaar als De Nederlandsche Autoschmaeck. Wij Nederlanders hebben zo onze voorliefde en die steken wij niet onder stoelen of banken. het liefste hebben we iets met een deftige badge, rijke uitrusting en niet al te krachtige motor. Liever een panoramadak en sportpakketje dan 70 pk extra. Alles voor een lage bijtelling.

BMW 320e en 520e

Daarom hebben we ook enorm goed nieuws voor de zakelijke rijder. BMW heeft namelijk twee potentiële leasetoppers aangekondigd: de BMW 320e en 520e. Op papier hoef je echter niet al te veel lijden. De ‘e’ in de naam impliceert dat het gaat om een plug-in hybride uitvoering, dus met twee motoren. In dit geval gaat het om een 2.0 viercilinder met 163 pk.

Deze wordt bijgestaan door een elektromotor. In de 320e is deze 113 pk sterk, in de 520e levert de elektromotor iets minder vermogen: 109 pk. Het systeemvermogen voor alle uitvoeringen is wél gelijk: 204 pk. Het systeemkoppel is ook meer dan voldoende voor Nederland: 350 Nm. Standaard zijn de ’20e’-modellen uitgerust met een achttraps automaat.

Prestaties BMW 320e en 520e

De prestaties zijn op zich niet verkeerd voor het type auto. De 320e is de snelste. Die gaat van 0-100 km/u in 7,6 seconden en haalt een topsnelheid van 225 km/u. De 320e Touring doet er 0,3 seconden langer over en kan niet harder dan 220 km/u. Als je wilt, kun je de Touring uitrusten met xDrive, dan gaat deze in 8,2 seconden naar de 100 km/u en haal je 219 km/u.

De 520e in sedan-vorm snelt in 7,9 tellen naar 100 km/u en haalt 225 km/u. Ten slotte de 520e Touring: die doet 8,2 seconden over de standaardsprint en geeft de spreekwoordelijke pijp aan Maarten bij 218 km/u. Als dat niet snel genoeg is, is er ook nog een 530e en zelfs een 545e.

Elektromotor en accu

Belangrijker bij deze uitvoeringen is echter wat je met die elektromotor kan. De accu’s hebben een bruto capaciteit van 12 kWh. de 320e Sedan haalt 56 tot 61 kilometer op een volle lading. De 320e Touring haalt 46 tot 57 kilometer en de 320e Touring xDrive haalt 46 tot 47 kilometer.

De BMW 520e Sedan kan 53 tot 60 kilometer op een volle accu rijden en de 520e Touring 55 tot 57 km. Het is een beetje afhankelijk van de uitrusting hoever je daadwerkelijk komt. Als je enorme wielen kiest, daalt de range uiteraard.

Prijzen

We hebben de prijzen van de 320e en 520e even voor je in een overzichtelijke tabel gezet:

Model Prijs BMW 320e Sedan € 48.132 BMW 320e Touring € 49.414 BMW 320e xDrive Touring € 52.147 BMW 520e Sedan € 59.520 BMW 520e Touring € 62.156

Video:

Benieuwd hoe een PHEV 3 Serie rijdt? Bekijk dan de rijtest van Wouter met een iets krachtigere 3 Serie PHEV:

De productie van de BMW 320e en 520e start in maart 2021. De auto’s zijn nu al te bestellen en samen te stellen in de configurator.