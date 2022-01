Ander interieur voor BMW M3 Touring

In tegenstelling tot de M3 sedan en de M4, pakt de BMW M3 Touring de primeur als het gaat om het interieur.

De M3 mag dan geen traditionele neus hebben, er is wel sprake van een traditioneel BMW-interieur. Dat wil zeggen een scherm voor iDrive boven en een reeks knoppen beneden. Met de BMW M3 Touring komt daar verandering in. Het is alvast een voorproefje op wat de M3 sedan en M4 Coupé en Cabriolet te wachten staan.

De BMW M3 Touring, die later dit jaar op de markt verschijnt, krijgt alvast de nieuwe designtaal van het merk in het interieur. Dat is de designtaal die BMW momenteel al hanteert in de i4. Het nieuws dat de Duitse autofabrikant dit scherm gaat toepassen komt van BMW M zelf. Ze hebben nieuwe spyshots gedeeld, waarbij je een heel klein glimp in het interieur kunt werpen. In elk geval merkte BMWBlog terecht op dat het scherm van de i4 in de M3 Touring zit.

Ook de M3 Sedan en de M4 Coupé en Cabriolet krijgen uiteindelijk dit scherm. Een kleine opfrisser hoe dat er ook alweer uitziet in de i4 zie je hieronder. Het principe is een ‘zwevend’ scherm en niet langer een display dat geïntegreerd is in het dasboard.

Daarnaast krijgt het instrumentarium voor de tellers ook een display dat qua vormgeving gelijk is aan het scherm voor de infotainment. Het doet een beetje denken aan wat Mercedes jaren geleden introduceerde met de destijds nieuwe S-klasse en later de E-klasse. Het systeem draait op iDrive versie 8, terwijl de M3 sedan nog met iDrive 7 werkt.